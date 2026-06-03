Chayo y Andrés son un matrimonio al que siempre se ha visto muy unido. Llevan casados desde abril de 2011 y tienen dos hijos, además del mayor, que nació de la relación que tuvo la cantante con Antonio Tejado. "Somos una familia muy unida y para mí los tres son idénticamente iguales, y lo quiero igual que a los otros dos", me confesó Andrés durante el pasado fin de semana, en el que coincidimos en el festival de música 'El Huerto', celebrado en Elche.

Llevan quince años de unión y, según los protagonistas, es lo mejor que han hecho en su vida. "Estamos disfrutando mucho de este festival y me gustaría poder actuar aquí el próximo año. Todo se andará; es un lugar maravilloso para actuar. Afortunadamente, trabajo no me falta, y ya hace veinte años que mi tía Rocío falleció y cuesta mucho salir adelante. Siempre he apostado por mi profesión y aquí estoy. Lo importante es aprender de lo que la vida te pone delante, y lo que te puedo decir es que me gusta mucho cantar y lo seguiré demostrando el tiempo que sea necesario. Sigo componiendo, y la gente cada vez me demuestra más que se va quedando conmigo y me lo hace llegar, y eso es muy gratificante", contó.

La sobrina de Rocío Jurado acaba de lanzar su último trabajo, bajo el título Maestra de emociones. "Estoy muy orgullosa porque es un tema en el que dejo plasmado en tres minutos lo que siento por mi tía Rocío. Me enamoré de una frase, llevaba dos años gestándolo; no solo la letra, la melodía, la producción, todo es mío. Es una canción muy de verdad. Me ponía su ropa, sus pendientes, le perdí un mantón. Guardo muchas cosas de ella porque en vida fue muy generosa. Mi madre también tiene cosas de ella que me pasa a mí. Mi tía Rocío ha sido madre hasta de su madre, dicho por ella misma; fue un poco la madre de todos. Los Mohedano tenemos todos las mismas manos; yo, cuando me veo las mías, veo que son idénticas a las de mi padre. Hablo con él a menudo, está en Chipiona, y le he comentado que por estar aquí no he podido ir a la misa por el vigésimo aniversario de mi tía. Mi familia me llamó para avisarme de lo que se iba a hacer, pero les dije que ya me había comprometido a esto y que tenía los billetes", explicó.

Del documental que se está haciendo sobre la Jurado, contó que va a tratar sobre su vida profesional: "Puede que salga algo de Ortega Cano, de mi padre y poco más. Yo tuve la suerte de haber vivido mucho con ella, no como Gloria Camila y José Fernando, que eran muy pequeños cuando ella murió. A día de hoy sigo aprendiendo mucho de ella; era muy grande, me hacía estar, era muy generosa con la gente, no solo con su familia". De esta manera la recordó.

El verano se presenta muy bien de trabajo. "Voy a ir a sitios a los que hacía mucho que no iba, haré un espectáculo con canciones compuestas por mí y estoy muy orgullosa".

Rosario reconoce lo enamorada que está de su marido y que es totalmente un amor recíproco. "Nuestro amor lo trabajamos mucho los dos. Andrés me aporta todo lo que me falta; llevamos diecisiete años juntos y quince de casados, y los que quedan. Estoy muy contenta". Así nos despedimos.