Ester Expósito responde a las críticas por su baile con Bad Bunny: "Es una sociedad misógina"

La conocida marca de moda española ha celebrado por todo lo alto su cuadragésimo aniversario con un gran evento en Ibiza, el mismo lugar que vio nacer a la firma. La celebración de Desigual ha reunido a un nutrido grupo de celebridades tanto del panorama nacional como del internacional. Entre los asistentes que han desfilado por la fiesta capitaneada por Thomas Meyer destacaron figuras como Irina Shayk, Demi Lovato, Zara Larsson, Baya Gorbunova, Vivian Jenna Wilson, María Pombo, Violeta Mangriñán o María Fernández-Rubíes, quienes no quisieron perderse la presentación de la nueva colección bautizada como Desigual Vintage.

Sin embargo, gran parte de los focos de la velada recayeron sobre Ester Expósito. La actriz acudió a la cita luciendo un original vestido blanco de la marca anfitriona que llevaba impreso el mensaje en inglés Love is the answer. Durante su paso por el evento, la intérprete no dudó en atender a los medios de comunicación presentes para abordar las recientes polémicas en las que se ha visto envuelta durante los últimos días, generadas principalmente en el entorno digital.

El principal tema de debate giró en torno al concierto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció el pasado sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid. Durante el espectáculo, la actriz subió al escenario para bailar junto al artista, lo que desencadenó una oleada de críticas en las redes sociales por la supuesta sensualidad de sus movimientos. Lejos de esquivar la controversia, Expósito se mostró tajante al respecto y defendió su derecho a disfrutar del momento sin ser sometida a un escrutinio constante.

"Fue muy divertido, lo dimos todo (...), si te invitan vas, ¿no?", aseguró la joven. En esta misma línea, profundizó en su reflexión sobre los comentarios negativos que ha recibido. "Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos (...); creo que el problema está en la mirada", explicó la intérprete, apuntando que se trata de un "juicio de una parte de la sociedad muy misógina" y de "las personas que utilizan las redes para hacer daño". Para finalizar su alegato, admitió su enfado con claridad: "Me ha molestado, lo siento".

Por otro lado, la vida personal de la actriz también ha copado titulares recientemente debido a sus románticas vacaciones en la isla pitiusa junto al futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé. Aunque la madrileña prefirió mantener la discreción que suele caracterizarla frente a su intimidad y no quiso entrar en detalles específicos sobre su relación sentimental con el delantero francés, sí ofreció unas breves palabras que confirman el buen momento que atraviesa.

Preguntada por su plan perfecto en un entorno tan idílico como las Islas Baleares, confesó que su preferencia consiste en disfrutar de "una buena cena y un paseo en barco por las calas". Casualmente, este es el mismo plan que ha compartido con el jugador madridista, tal y como han revelado unas recientes fotografías publicadas por la revista Diez Minutos. Para zanjar el asunto y con una sonrisa que denotaba su excelente estado de ánimo, la actriz concluyó la velada con una breve pero significativa declaración: "Estoy muy feliz".