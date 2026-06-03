Primeras palabras de Lolita Flores tras el nacimiento del nieto de su hermana Rosario

La familia Flores suma un nuevo motivo para celebrar. Rosario Flores se ha convertido en abuela tras el nacimiento de su primer nieto, hijo de Lola Orellana y Cosme Daniel, una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

La noticia, recibida con entusiasmo en el círculo más cercano, no solo marca un hito generacional, sino que reafirma ese espíritu de clan unido que ha definido a los Flores durante décadas. Un nacimiento que, más allá de los detalles aún desconocidos, se vive como una celebración íntima, alejada de las cámaras por el momento.

Quien no ha tardado en reaccionar ha sido Lolita Flores, siempre espontánea y cercana con la prensa, que ha compartido su alegría por la ampliación de la familia. La artista ha destacado la importancia de este tipo de acontecimientos para la familia, asegurando que siempre se viven con especial ilusión.

Fiel a su estilo, Lolita ha restado importancia a los detalles que todavía no se saben, como el sexo del bebé, y ha optado por relativizarlo: "Un niño siempre viene bien", ha explicado, dejando entrever el ambiente cálido que rodea este nacimiento.

La cantante también ha explicado que aún no ha tenido la oportunidad de conocer al recién nacido ni de reencontrarse con la madre: "La veréis vosotros seguramente antes que yo", comentaba entre risas.

En este nuevo escenario, Lolita también ha querido poner en valor la experiencia de su hermana en la familia. Rosario, que ya había ejercido de abuela con los hijos de su hermana, cuenta ahora con un bagaje emocional que refuerza ese sistema de apoyo mutuo tan característico del clan. "No falta ningún consejo a mi hermana. Ya ha ejercido de abuela con los míos", comentaba emocionada. Porque si algo queda claro, es que en la familia Flores nunca falta el apoyo de todos los miembros de la familia.