Cayetana Guillén Cuervo se reconcilia con Amaia Montero: "Me chifló el concierto"

La relación entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo ha atravesado en el último año una etapa marcada por el distanciamiento. La cantante llegó a bloquear en sus redes sociales a la actriz después de que esta última confirmara de forma involuntaria, en el mes de abril del presente año, el esperado regreso de su íntima amiga a la formación musical vasca tras la polémica y mediática salida de Leire Martínez. Este traspié supuso un punto crítico en una amistad de años.

A pesar del evidente hermetismo con el que Cayetana ha gestionado este delicado asunto en público, siempre ha querido dejar clara su lealtad y su enorme cariño por la denominada popularmente 'reina del pop español'. Sin embargo, tuvo que ocurrir un hecho trágico para que ambas volvieran a estrechar lazos: el fallecimiento de Gemma Cuervo el pasado 14 de marzo propició un acercamiento definitivo entre las dos amigas.

Esta reconciliación ha quedado totalmente confirmada gracias a la presencia de Cayetana Guillén Cuervo, acompañada de su marido Omar Ayyashi y de su hijo Leo, que es a su vez ahijado de Amaia Montero, en el reciente concierto que la banda donostiarra ofreció ante un abarrotado Movistar Arena en la capital de España. La presencia familiar evidenció que las aguas han vuelto a su cauce.

Durante la celebración de un evento, Cayetana prefirió mantener la discreción ante los medios de comunicación y no entrar en excesivos pormenores sobre los detalles concretos de esta renovada amistad ni sobre cómo se gestó el reencuentro; sin embargo, sí admitió que ver de nuevo a su amiga sobre el escenario fue una experiencia muy positiva: "Me encantó, me chifló el concierto de Amaia. Muy feliz, la verdad, está maravillosa", confesó a los reporteros presentes.

Acto seguido, la actriz quiso justificar su habitual prudencia a la hora de abordar estos temas de índole personal frente a los micrófonos. "Perdonad, soy un rollo de entrevistada, pero es que no voy a decir nada, discúlpame. Yo entiendo que lo tenéis que preguntar, pero es que no voy a decir nada, porque se tergiversa todo", expresó con notable sinceridad. Con esta actitud, Guillén Cuervo pretendía evitar cualquier malentendido futuro: "Y por eso no voy a decir nada, porque no quiero meter la pata", remató en referencia a la vocalista del grupo vasco.

Al margen de este emotivo reencuentro con la cantante de San Sebastián, Cayetana también se ha dejado ver recientemente disfrutando de su tiempo de ocio junto a otras compañeras de profesión. En concreto, acudió a uno de los conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde compartió velada con las actrices Paz Vega y Juana Acosta.

Dado el complicado momento sentimental que atraviesa Paz Vega tras conocerse su separación de Orson Salazar, los medios también aprovecharon para preguntarle a la hija de Gemma Cuervo por el estado anímico de su amiga. Fiel a su habitual política de discreción, la actriz fue tajante y se negó a realizar cualquier tipo de declaración que pudiera comprometer la privacidad de su entorno: "No voy a hablar de nadie, de mis amigas ni de nada", sentenció de manera firme y contundente, dejando claro que su máxima prioridad es proteger a su círculo más íntimo de amistades.