'Colate' confía en traer a su hijo a España tras el juicio con Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, alias Colate, se encuentra de nuevo en España a la espera de que se emita la resolución definitiva tras el tenso reencuentro judicial con Paulina Rubio. El litigio, celebrado recientemente en los tribunales de Miami, tiene como objetivo dirimir la custodia de Andrea Nicolás, el hijo de 15 años que ambos tienen en común.

Durante las últimas vistas, el proceso ha estado marcado por la declaración del propio menor. Ante el juez encargado del caso, el adolescente manifestó de forma clara su voluntad de residir en España junto a su padre. Por su parte, la figura legal designada para velar por los intereses del niño propuso como alternativa su ingreso en un internado, argumentando que la mala relación entre los progenitores perjudica el desarrollo del menor y que, actualmente, ninguno representaría la influencia más adecuada.

Pese a esta recomendación, los representantes legales del empresario español mantienen el optimismo. La defense ha presentado un exhaustivo informe para demostrar que el traslado a Madrid sería lo más beneficioso para el adolescente. Entre los argumentos esgrimidos destacan que en nuestro país disfrutaría de un entorno familiar más sólido, que su progenitor goza de estabilidad laboral y que el coste de vida es inferior al de la ciudad estadounidense. Asimismo, el documento incide en el profundo deterioro de la relación entre el niño y la cantante mexicana, incluyendo presuntos episodios de agresividad y la imposición de obstáculos para comunicarse con la familia paterna.

Colate ha reaparecido públicamente en Madrid, donde no ha ocultado sus esperanzas de tener a su hijo pronto con él. "No puedo estar aquí tanto como me gustaría. Llevo demasiado tiempo fuera este año. Estoy en muchos sitios, a veces hasta en varios sitios a la vez", explicó el empresario ante los medios de comunicación. En referencia a su futuro inmediato, añadió: "Mi vida es bastante impredecible y, de hecho, no iba a estar aquí hoy y estoy aquí. No sé mañana dónde estaré, Dios dirá, pero estoy deseando ir a Pedraza porque hace muchísimo que no voy y espero estar pronto ahí con mi hijo".

Esta postura de cautelosa ilusión es compartida por su entorno más cercano. Su hermana, Samantha Vallejo-Nágera, ha declarado públicamente que confían en la Justicia y que acatarán la decición que se tome, si bien toda la familia anhela que el joven pueda instalarse definitivamente en España este mismo verano. Por su parte, y sin querer ahondar en los detalles del enfrentamiento en los tribunales, el propio empresario ha querido zanjar la cuestión asegurando sobre su estado anímico: "Ahora estoy muy fuerte. Muy fuerte".