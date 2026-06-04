El trágico y secreto final de la Bruja Lola: murió en la ruina hace siete años

La televisión de finales de los noventa y principios de los dos mil no se entendería sin el fenómeno de la televisión nocturna y sus personajes magnéticos. Entre ellos, pocos alcanzaron la notoriedad de Dolores Ponce, conocida artísticamente en las pantallas de toda España como La bruja Lola. Sin embargo, el destino de uno de los rostros más icónicos de la pequeña pantalla ha resultado ser tan impactante como silencioso: la pitonisa falleció hace siete años en el más absoluto anonimato mediático.

La exclusiva ha sido destapada por el programa El Tiempo Justo, de Telecinco. Según reveló el magacín conducido por Joaquín Prat, la célebre vidente de Crónicas Marcianas murió el 10 de enero de 2019, una noticia que ha permanecido oculta al gran público y a los medios de comunicación hasta esta misma semana. La investigación llevada a cabo por el reportero Álex Álvarez dibuja un panorama desolador sobre sus últimos días, afirmando que Lola falleció "en la desgracia y en la ruina".

Una década marcada por la tragedia y la depresión

El declive de la popular vidente comenzó a gestarse diez años antes de su muerte. Coincidiendo con su paulatina desaparición de los platós de televisión, Lola se enfrentó al golpe más duro de su vida: el fallecimiento de su marido a causa de un cáncer. Este suceso la sumió en una "profunda depresión" de la que no lograría recuperarse.

Tras la pérdida de su esposo, la situación personal de Dolores Ponce se agravó notablemente. Según la información del programa de Telecinco, "estuvo tres años ingresada" en un centro especializado. Una vez que solicitó el alta voluntaria, la vidente realizó la que sería su última aparición televisiva en el programa Cámbiame —también en Telecinco—. A partir de ese momento, el rastro de la pitonisa se borró por completo para el gran público.

La investigación de El Tiempo Justo también ha servido para esclarecer datos biográficos que la propia Lola distorsionó durante sus años de gloria. Aunque públicamente se presentaba como Lola Montero y afirmaba haber nacido en 1945, su nombre real era Dolores Ponce y su año de nacimiento real fue 1938. De este modo, la vidente falleció a los 81 años de edad.

Su entorno más cercano ha confirmado la tristeza en la que se hallaba sumida. Su amiga y representante, Lola Triana, ofreció unas desgarradoras declaraciones al magacín: "Creo que murió porque ella quería morirse. No quería vivir la vida que tenía (...) Después de morir su marido de cáncer tuvimos unos años de no saber nada la una de la otra porque se sumió en una depresión profunda".

¿Quién fue la Bruja Lola? El nacimiento de un icono pop

Para las nuevas generaciones, su nombre puede resultar difuso, pero a finales de la década de los 90, la Bruja Lola fue un auténtico fenómeno de masas y un pilar fundamental del entretenimiento en España. Su salto a la fama se produjo de la mano de Javier Sardá en Crónicas Marcianas, el late night que revolucionó la historia de la televisión y que congregaba a millones de espectadores cada noche.

Lola no era una vidente común; su fuerte carácter, su peculiar forma de gesticular ante la cámara y sus arrebatos de indignación cuando los espectadores la llamaban para burlarse de sus predicciones la convirtieron rápidamente en carne de parodia y de culto. Fue en ese plató donde acuñó e inmortalizó la mítica frase: "¡Te voy a poner dos velas negras!"

Aquella expresión, pronunciada con su característica vehemencia andaluza, traspasó la pantalla y se integró por completo en el lenguaje popular de los españoles, utilizándose de forma cotidiana para desearle mal de ojo o mala suerte a alguien. Lola representó la era dorada del esoterismo televisivo, compartiendo espacio y popularidad con figuras de la época como el Maestro Joao, Paco Porras o la vidente Aramís Fuster.

Un entierro en el olvido y un futuro incierto en Sevilla

Antes de fallecer, Dolores Ponce vivía en un entorno familiar compuesto por uno de sus hijos, su nuera y su nieta. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de San Fernando, en Sevilla.

Sin embargo, el drama que rodeó su vida parece perseguirla incluso después de la muerte. Según ha desvelado el periodista Álex Álvarez, el nicho donde se encuentra enterrada la vidente podría ser exhumado próximamente. Los hijos de Lola no han renovado aún la concesión de la sepultura, a pesar de haber recibido ya la notificación formal por parte de las autoridades del camposanto. Ante esta delicada situación y la aparente inacción familiar, los amigos de la pitonisa han decidido dar un paso al frente y se han comprometido de manera pública "a pagar las tasas que sean necesarias si los hijos deciden no hacerlo", evitando así que los restos del icono televisivo terminen en una fosa común.