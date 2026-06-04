¿Es la novia de Iker Casillas fruto de la IA?

Iker Casillas se escuda en la IA para desmentir su romance con Irene Esser, asegurando que las imágenes que confirman su noviazgo con la actriz son producto de la inteligencia artificial, y así se lo ha respondido al periodista Javi Hoyos en su publicación. Asimismo, intenta desmentir a la revista Pronto, que publicó el lunes las fotos del futbolista enamorado de la actriz y modelo venezolana, una joven de 34 años que fue Miss Venezuela en 2011, y que hasta hace pocos meses salía con el actor Iván Sánchez. Empezó su relación con él en 2020. Se la ha relacionado con el segundo hijo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Los movimientos sospechosos de Tita Thyssen: prescinde de parte de su personal de seguridad. Desde 20 minutos se afirma que se están tomando "importantes decisiones en el plano personal" y que "habría dado instrucciones expresas para apartar de forma definitiva a varias personas que durante años estuvieron integradas en su núcleo de confianza". Se pone de relieve en este medio que Tita "ha levantado un auténtico muro frente a algunas de las personas que formaban su círculo más cercano". Así, hay a quienes sí responde mensajes y llamadas, mientras a otros simplemente les ha comenzado a ignorar sin motivo aparente. Según Paloma García-Pelayo, se trata del personal de seguridad que ha protegido a los hijos de Tita durante años. También prepara el Mata Múa, que ya está en San Felíu de Guíxols, en un gesto que ha supuesto el comienzo del verano de la baronesa con sus hijas, que suelen poner rumbo a Ibiza para pasar sus vacaciones.

Para el director de Es la Mañana de Federico, "Tita no ha hecho una entrevista para decir cómo está. Lo único que hubo fue un entrecomillado en la revista Hola y dos reportajes en Semana que no han sido desmentidos. ¿Por qué no habla?"

La princesa Leonor cita a Arde Bogotá en su discurso en Murcia, concretamente Cowboys de la A3, durante su discurso de agradecimiento por todas las distinciones que le entregaron ayer: la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, la Medalla de Oro de la Villa, el título de Hija Adoptiva de la ciudad de San Javier y la máxima distinción de la Comunidad Autónoma. También agradeció la mediación de la Virgen de la Morenica en su formación.

La marca de Julián Porras-Figueroa, "Black Roan", cumple un año. Ayer lo celebró en el restaurante Jimmy's de Tito Pajares en una fiesta en la que estuvieron Olivia de Borbón, Esther Doña, Sonia González —hija de Dámaso y esposa de Juan Peña (que nos contó cómo están sus pistachos)—, Paco Ureña (tras la cornada en Las Ventas) y Colate Vallejo-Nágera.