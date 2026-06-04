La guerra sucia de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: insultos, 170.000 euros y amenazas desde Tailandia

El conflicto legal y personal entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha alcanzado cotas de máxima tensión en los tribunales españoles, un enfrentamiento que se desarrolla en paralelo a la reclusión de su hijo, Daniel Sancho, en una prisión tailandesa. El joven de 32 años, que cumple cadena perpetua por acabar con la vida del médico colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023, intenta agilizar mediante su equipo de abogados el regreso a España para mejorar sus condiciones de reclusión. Sin embargo, la distancia no le ha impedido conocer la profunda brecha entre sus progenitores, quienes han protagonizado un cruce de acusaciones judiciales y mediáticas que exponen visiones diametralmente opuestas sobre la gestión económica y emocional de la crisis familiar.

Según las declaraciones en el juzgado publicadas en exclusiva por Okdiario, el núcleo de la disputa penal —de la que el actor resultó absuelto— se centró en denuncias por supuestas vejaciones a través de aplicaciones de mensajes de WhatsApp, destapando además reproches mutuos de miles de euros relacionados con los costes del proceso de su hijo.

La batalla económica escenifica de forma nítida la desconexión entre la expareja. Durante la comparecencia judicial, Rodolfo Sancho cifró el impacto monetario que ha asumido desde la detención de su hijo en Tailandia, una estrategia que incluye defensa jurídica en ambos países y envíos monetarios para asegurar el bienestar diario del recluso. "Llevo más de 170.000 euros", aseveró el intérprete ante la magistrada encargada del caso, añadiendo de forma explícita que Silvia Bronchalo, de 52 años, "jamás me ha dado un solo euro".

Frente a esta versión, el actor aseguró haber invitado a la madre a colaborar en los gastos comunes del encarcelamiento con expresiones como "Aporta lo que quieras al asunto, métele el dinero que quieras a Dani". Esta descripción patrimonial fue rebatida públicamente por la propia Silvia Bronchalo en el programa de televisión ¡De Viernes!, donde argumentó que su aparición en los medios respondía estrictamente a la necesidad de recuperar la salud financiera perdida por sus propias inversiones en la causa de Daniel. En sede judicial, la madre ofreció una narrativa inversa al señalar que fue el actor quien le reclamó fondos de forma escalonada: "Me pidió 25.000 euros primero y luego 60.000".

Traumas familiares y reproches

Más allá del dinero, la comparecencia penal aireó antiguos traumas familiares y reproches de carácter sociopolítico y psicológico. Bronchalo denunció formalmente haber sido objeto de insultos continuados por parte de su expareja tras retomar el contacto a raíz del suceso de 2023. Ante el juez, la madre afirmó que Rodolfo Sancho la menospreciaba utilizando términos denigrantes. "Volvió a contactarme otra vez, como hacía antiguamente, con los mismos términos de siempre: me llamaba 'loca', 'pirada', 'chiflada' y 'barriobajera', entre otros insultos", declaró, vinculando el uso del adjetivo "barriobajera" a sus propios orígenes sociales: "Yo me he criado en Puente de Vallecas, en un barrio humilde, y siempre me ha subestimado por ello".

Por su parte, el hijo de Sancho Gracia admitió haber aludido a la salud mental de su exesposa en las conversaciones de WhatsApp, reconociendo el envío de frases como como "tienes bipolaridad y tiene tratamiento", aunque despojó a la declaración de cualquier intencionalidad vejatoria o insultante. El actor justificó sus palabras argumentando que se trataba de una observación basada en los cambios de comportamiento que percibía en ella, matizando ante el tribunal que "es un consejo" y asumiendo que carece de formación médica formal para emitir diagnósticos clínicos.

El clímax de la confrontación en los juzgados llegó cuando ambos utilizaron la figura y los recuerdos de su hijo encarcelado para sostener sus respectivas posturas, dejando en evidencia el impacto psicológico del entorno familiar. Rodolfo Sancho vertió una durísima declaración sobre el pasado de Bronchalo y las vivencias de Daniel en su infancia para contrarrestar los argumentos de la acusación. "Vi el otro día que ella decía que se había autolesionado una vez. Mentira, se ha autolesionado dos veces. La primera de ellas delante de mi hijo de 2 años, no de 5 o 6 como dice ella que ni siquiera se acuerda. Mi hijo siempre dice: 'Papá, el primer recuerdo que tengo yo de mi infancia es mi madre intentando suicidarse'", relató de manera cruda ante la autoridad judicial.

En contraposición, Silvia Bronchalo desveló la enorme incomodidad y el enfado del propio Daniel Sancho ante la crisis judicial abierta entre sus padres en España. Según el testimonio de la madre recogido por el citado medio, el joven cocinero llegó a posicionarse de forma taxativa para proteger la situación de su padre, instándola a frenar el proceso penal con una advertencia contundente: "Estaba muy enfadado. Mi hijo me dijo que o retiraba la denuncia a su padre o me iban a destruir".