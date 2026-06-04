La nueva vida de Esther Doña en Portugal: alejada del foco y feliz con su novio empresario

La vida de Esther Doña ha experimentado una notable transformación en los últimos años. Tras la dolorosa pérdida de su marido, Carlos Falcó, marqués de Griñón, en la primavera de 2020 a causa del coronavirus, y la posterior y mediática ruptura con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el verano de 2022, la empresaria optó por un prudente retiro del foco mediático. Este alejamiento de la vida pública española le ha permitido reestructurar su vida personal y profesional, encontrando la estabilidad en el país vecino.

Recientemente, la viuda del marqués de Griñón ha regresado a Madrid de forma puntual para asistir a un compromiso ineludible. En concreto, se presentó en la celebración del primer aniversario de una conocida firma de sastrería masculina, un proyecto impulsado por sus íntimos amigos, Olivia de Borbón y Julián Porras-Figueroa. Durante el evento, Doña sorprendió a los asistentes con una renovada imagen, luciendo un corte de pelo más rubio y corto, reflejo del buen momento personal que atraviesa.

Ante las preguntas de los medios de comunicación allí congregados, la empresaria no dudó en confirmar su excelente estado de ánimo. "Estoy muy bien y muy feliz en Portugal", aseguró con una sonrisa. Desde el año 2024, mantiene una discreta relación sentimental con Joao, un empresario portugués de 43 años. Aunque en los primeros meses la pareja tuvo que gestionar su noviazgo a distancia, finalmente ella tomó la decisión de abandonar España y establecer su residencia habitual junto a él.

Sobre esta nueva etapa afectiva, prefirió mantener un perfil bajo y no ofrecer demasiados detalles. Su intención es clara: proteger su relación y mantenerla alejada de las portadas y de la presión de la prensa del corazón que tanto la afectó en el pasado. Sin embargo, no oculta que ha logrado compaginar a la perfección su éxito amoroso con la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en tierras portuguesas, donde asegura haberse adaptado de manera inmejorable.

A pesar de su evidente felicidad actual, el recuerdo de Carlos Falcó sigue siendo una constante en su día a día. Ella misma reconoció que el padre de Tamara Falcó sigue muy presente en su memoria. No obstante, este viaje a la capital española ha sido estrictamente temporal. "Vine solo por dos días y ya, disfrutando en Madrid y ya porque estoy encantada en Portugal", sentenció, dejando claro que, por el momento, su futuro a corto y medio plazo no pasa por un regreso definitivo a España.