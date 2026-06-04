Las palabras de Carla Goyanes sobre el legado de su hermana Caritina: "Sus hijos tienen la misma fuerza que ella"

Carla Goyanes se ha sincerado como nunca sobre el mejor legado que su hermana Caritina les ha dejado. Cabe recordar que la empresaria falleció repentinamente a los 46 años, tan solo tres semanas después de su padre, Carlos Goyanes, en agosto de 2024, durante sus vacaciones familiares en Marbella.

Pese a los duros golpes sufridos por la familia, Carla Goyanes ha querido mostrar un mensaje de entereza. "Estoy muy bien dentro de lo que cabe, muy ilusionada con la inmobiliaria, que es donde llevo veinte años, y es la faceta menos conocida, desgraciadamente, mía, aunque en el mundo inmobiliario sí que ya tengo un nombre", ha expresado con una sonrisa. Asimismo, admite que conciliar su elevado ritmo de trabajo y su faceta de madre de tres niños no siempre resulta una tarea sencilla.

Orgullosa de los suyos, confiesa el excelente momento que vive con sus pequeños. "Tengo unos hijos que me los como con patatas. El pequeño que nos tiene locos, que ese no va a pasar hambre, porque es más listo que no os podéis imaginar. Nos va a dar años de gloria. Y luego los mayores, que son superresponsables, superdeportistas, y es estupendo", ha comentado a los medios presentes.

Ese mismo instinto protector se ha extendido hacia sus sobrinos, Pedro y MiniCari, los hijos de Caritina y Antonio Matos, a los que cuida de manera constante tras el fallecimiento de su hermana. "Y mi sobrina, que me derrito con ella, imagínate, la única niña. Pedro, que es superresponsable, metódico, estudioso, nos da un montón de alegrías en los estudios. Sí, sí, ese es alucinante, ese se ha saltado la adolescencia", ha añadido, presumiendo de su estrecha unión familiar.

Confirmando que tienen intención de ir a ver al papa León XIV durante su visita a la capital española, Carla ha revelado que, gracias a su hermana, ha encontrado en la religión la fórmula para salir adelante. "Yo creo que tener fe es un don, es un privilegio y creo que te hace llevar las cosas malas que te ocurren en la vida mucho mejor. De hecho, era una de las cosas que admiraba más de mi hermana, por eso me apunté a Emaús", ha recordado, subrayando la profunda tranquilidad que Caritina demostró tras perder a su padre.

"Fue la que me empujó, tengo que decir que no he llegado a su nivel todavía, no sé si lo llegaré, pero lo suyo es que era muy fuerte y no sabéis la de bien que hizo. Era una faceta de ella espectacular que no conocía", se ha sincerado la empresaria. Como conclusión a unas palabras cargadas de emotividad, ha querido dejar claro que esa espiritualidad ha sido una "herencia superbonita" tanto para ella como para sus sobrinos, quienes hoy mantienen la misma fuerza y devoción que su improbable madre.