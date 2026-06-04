¿Por qué tanta gente odia a Zendaya?: luces y sombras de la estrella más buscada de Hollywood

En esta nueva entrega de CelebriChic hablamos de Zendaya y uno de sus muchos estrenos del año: El drama, película que protagoniza junto a Robert Pattinson y dirigida por Kristoffer Borgli. La actriz vuelve al género romántico, que no es a lo que nos tiene acostumbrados. La cinta cuenta la historia de una pareja perfectamente enamorada durante la semana previa a su boda. Sin embargo, todo se complica y se vuelve bastante oscuro cuando sale a la luz un secreto inesperado durante una cena con amigos.

Probablemente sea la actriz de la generación Z que más guiones y propuestas recibe, a pesar de que fue ella la que tuvo que perseguir a Kristoffer Borgli porque ni siquiera la había tenido en cuenta. Solo este año tiene previsto estrenar también La Odisea de Christopher Nolan, Dune: Parte 3 de Denis Villeneuve y volver a interpretar el papel de MJ en Spiderman: Un nuevo día. Además, acaba de finalizar la esperadísima tercera temporada de Euphoria, el papel que le dio reconocimiento no solo en forma de premios, también entre el público.

Sin embargo, Euphoria no es ni mucho menos su primer papel. Zendaya empezó su carrera como bailarina y modelo y, a los 13 años, debutó en la actuación de la mano de Disney Channel en la serie Shake It Up, un papel que le dieron en un casting en el que fue descubierta por el mismo agente que Miley Cyrus. Cuando parecía que su carrera iría más enfocada hacia la música, la gran oportunidad en Hollywood llegó de la mano del Universo Cinematográfico de Marvel.

No se le conocen escándalos sexuales, problemas con la ley o las drogas, ni comentarios desairados hacia sus compañeros de profesión; quizás sus 'polémicas' estén más centradas en comentarios políticos a favor del feminismo, causas sociales, derechos de la comunidad negra estadounidense, etc. Sin embargo, existe una oleada de odio injustificada hacia ella desde hace años. "¿Por qué tanta gente odia a Zendaya? ¿Está Zendaya sobrevalorada como actriz o simplemente Hollywood la ha promocionado de forma desmesurada?", se puede leer buceando en redes y foros.

En esCine repasamos la carrera de Zendaya, que, a pesar de las críticas, es considerada una de las mejores actrices de su generación, así como de su hermética vida privada junto a Tom Holland.

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