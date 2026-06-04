Rocío Carrasco reniega de la "familia de sangre" y ahonda la brecha con sus hijos y los Mohedano

Cuando se cumplen dos décadas del fallecimiento de Rocío Jurado, el cisma en torno a su legado y la desunión de su estirpe continúan generando ríos de tinta, evidenciando una fractura irreparable. El detonante de este nuevo capítulo ha sido el paso de Rocío Carrasco por el programa de Radio Nacional de España, El Último Tren, conducido por Isabel Gemio, donde la protagonista se ha desmarcado de forma radical de los valores que su madre defendió hasta el final de sus días.

Durante este encuentro radiofónico, emitido con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de la mítica artista gaditana, Carrasco ha dejado claro que el concepto de clan que practicó la recordada matriarca no encaja en sus esquemas actuales, priorizando los lazos afectivos por elección sobre aquellos que vienen predeterminados por el árbol genealógico.

Esta férrea postura cobra un significado especial al analizar la trayectoria pública de Rocío Carrasco, especialmente marcada por sus controvertidas intervenciones televisivas y el distanciamiento crónico que mantiene con sus propios hijos, Rocío y David Flores. Mientras su madre se consagró como el pegamento de una familia compleja, asumiendo desde muy joven responsabilidades económicas y afectivas para mantener el núcleo unido, la visión de su primogénita se sitúa en las antípodas de ese sacrificio. Para Carrasco, la herencia sanguínea carece del valor absoluto que poseía para las generaciones anteriores, una lección que asegura haber aprendido a través de los diversos desencuentros vitales que ha experimentado tras la desaparición de la cantante en junio de 2006.

En los micrófonos de la radio pública, según recoge el citado espacio, la entrevistada se mostró contundente a la hora de marcar distancias con el modelo de vida de la chipionera. "Yo soy de familia elegida, a mí la familia impuesta por sangre no me gusta. No me gusta que nadie me imponga nada. Para mi madre sí era importante, porque ella tenía una forma de ver distinta. Ella viene de tenerse que hacer responsable desde muy pequeña de su familia. Familia que viene de una situación completamente diferente a la que yo tengo o la que yo vivo o en la que yo creo en mi vida", manifestó, desvinculándose de la herencia del apellido Jurado al asegurar que su nombre es Rocío Carrasco y que su realidad es completamente distinta.

No dejó pasar la oportunidad de calificar la postura de su madre como algo "respetable y admirable" debido a las circunstancias de su época, aunque enfatizó que "ella se echó a la espalda absolutamente todo. Pero yo, yo, Rocío Carrasco, yo me llamo Rocío Carrasco, no me llamo Jurado... Yo, Rocío Carrasco, tengo una visión que la vida me ha enseñado a que yo soy de familia elegida".

Esta filosofía de la obligatoriedad frente al afecto espontáneo también encontró eco en las redes sociales del propio programa, donde se reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones humanas señalando que "no se puede imponer sentir, pero tampoco se puede evitar hacerlo. El amor fluctúa en las relaciones humanas, y nos es imprescindible aprender a reconocerlo y actuar en consecuencia". No obstante, resulta inevitable contrastar este discurso de libertad y amor selectivo con la realidad de una madre que cortó amarras con sus descendientes directos, una situación que se recrudeció a raíz de la emisión de las docuseries Rocío, Contar la Verdad para Seguir Viva y En el Nombre de Rocío. Aquella producción de Telecinco, lejos de tender puentes o buscar una reconciliación íntima, sirvió como un escaparate mediático que terminó por dinamitar los pocos puentes que quedaban con los Flores y el resto de los Mohedano, consolidando un aislamiento familiar que Carrasco justifica bajo el paraguas de la madurez y las vivencias personales.

El espacio conducido por Isabel Gemio también albergó momentos de alta intensidad emocional, en los que la invitada no pudo contener el llanto al evocar la figura de la artista. A pesar de los reproches implícitos a la estructura familiar del pasado, Carrasco confesó la profunda ausencia que siente a diario. "La echo de menos todos los días, no solo el 1 de junio. Pero es verdad que el día 1 no es un día fácil. La gente te llama, te escribe... No es que me encierre en casa, pero a mí de normal me gusta estar tranquila. Ese día lo estoy un poco más", relató al recordar las fechas clave del aniversario.

Asimismo, defendió la labor de la cantante durante su infancia y adolescencia, etapas en las que, pese a las prolongadas giras y compromisos profesionales de la estrella de la copla, nunca se sintió desatendida. "A mí mi madre no me ha faltado nunca, ni de pequeña ni de adolescente. Me ha podido faltar su presencia, pero eso no significa que me haya faltado como madre. Yo he crecido rodeada de verdadero amor", concluyó, ofreciendo una de cal y otra de arena en un testimonio que vuelve a reabrir el debate sobre la gestión de sus vínculos afectivos y la perenne sombra de los conflictos que la separan de su propia descendencia.