Álvaro Morata y Alice Campello confirman su reconciliación: "No puedo vivir sin mi mujer"

Aunque su segunda separación a principios del año 2026 parecía la definitiva, y los rumores apuntaban a que habían firmado el acuerdo de divorcio sin posibilidad de marcha atrás, Alice Campello y Álvaro Morata han decidido dar una nueva oportunidad a su relación. La mediática pareja ha demostrado que su vínculo sigue intacto, apostando nuevamente por el proyecto de vida en común que iniciaron hace años.

Este pasado fin de semana, el matrimonio reaparecía de lo más cómplice y en actitud cariñosa durante el concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció en el Estadio Metropolitano de la capital de España. En esta cita musical estuvieron acompañados por amigos cercanos como el jugador rojiblanco Koke Resurrección y su esposa Beatriz Espejel. Por si quedaba alguna duda del acercamiento, el propio futbolista confirmaba la noticia con una rotunda declaración de intenciones sobre la madre de sus cuatro hijos, Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella: "No puedo vivir sin mi mujer".

La empresaria e influencer italiana ha dejado claro que están disfrutando al máximo de esta tercera oportunidad. Tras varios meses en los que han hecho vidas separadas —aunque manteniendo un contacto constante por el bienestar de los pequeños—, ambos han llegado a la conclusión de que merece la pena luchar por la familia que han formado. En su reciente aparición pública, Campello acaparó todos los focos durante una fiesta organizada por la firma capilar Redken, que inauguraba su primer espacio en la ciudad.

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Durante dicho evento, la italiana se mostró radiante. Vestida con un elegante conjunto negro, Alice respondió a las preguntas de la prensa acreditada con una gran sonrisa, confesando sentirse "muy feliz" ante este renovado capítulo en su vida matrimonial. Cabe recordar que la primera gran crisis del delantero y su esposa trascendió en agosto de 2024, seguida de una breve reconciliación y una posterior ruptura a principios de 2026.

Lejos de esconderse del foco mediático, la pareja parece dispuesta a vivir esta etapa con total naturalidad. A la salida del mencionado evento publicitario, el capitán de la selección española acudió a recoger a su esposa en su vehículo particular. Entre miradas cómplices y gestos de afecto, ambos se dirigieron a un conocido y exclusivo restaurante del centro madrileño para disfrutar de una velada íntima antes de regresar al domicilio familiar.

A su salida del establecimiento, sin soltarse de la mano, reiteraron ante los micrófonos su estado de plenitud. Al ser interrogados sobre si se encontraban bien, el jugador respondió con un sincero "mucho, muchas gracias", dirigiendo una mirada de adoración a Campello. La modelo, por su parte, suscribió las palabras de su marido, dejando patente que ha retomado con fuerza su compromiso con el hombre al que sigue considerando el amor de su vida.