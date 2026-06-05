Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey oficializan su relación en la plaza de Sevilla

Viviendo su historia de amor con absoluta naturalidad cuando se cumplen tres meses desde que salió a la luz su incipiente relación, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey han dado un paso significativo. Ambos han protagonizado su primera aparición pública como pareja en un escenario muy especial para el mundo taurino, la mítica plaza de la Maestranza en la capital hispalense.

Inseparables y demostrando que su vínculo se afianza con rapidez, han disfrutado de un plan eminentemente familiar y taurino. Este pasado jueves acudieron al coso andaluz para presenciar la corrida del Corpus, cuyo cartel estaba encabezado por el veterano matador Morante de la Puebla. Lo hicieron muy bien acompañados, concretamente por el padre de ella, el exdiestro Francisco Rivera, y su esposa, Lourdes Montes, evidenciando la excelente integración del peruano en el entorno familiar.

Minutos después de que el hijo de la añorada Carmen Ordóñez y su mujer accediesen al interior del emblemático edificio, hacían su aparición los jóvenes. La expectación fue tal que los aficionados, al reconocer de inmediato a Roca Rey, no dudaron en acercarse en masa para inmortalizar el momento y solicitarle fotografías. Mientras el torero atendía con paciencia a sus seguidores, su pareja aguardaba a escasos metros, observando la escena con evidente sentido del humor y respondiendo a los medios de comunicación presentes.

Entre risas y sin ocultar el orgullo por el cariño que despierta su pareja, la nieta de la duquesa de Alba comentó la repercusión que se había formado a las puertas del recinto sevillano. Esta estampa multitudinaria contrasta con el susto vivido el pasado 23 de abril en ese mismo albero, cuando el matador sufrió una grave cogida de la que ya se encuentra totalmente recuperado. En aquella ocasión, ella misma fue testigo de la escena desde los tendidos, justo cuando comenzaban los rumores sobre su relación.

Frente a las cámaras, y asegurando que su noviazgo progresa favorablemente, la hija de Eugenia Martínez de Irujo bromeó ante la imposibilidad de posar formalmente debido a la nube de admiradores que rodeaba al diestro en ese instante. Además, se interesó por saber si Francisco Rivera y Lourdes Montes ya se encontraban en sus respectivas localidades, confirmando de manera implícita que habían organizado la jornada para disfrutar del festejo en familia.

Para esta señalada cita, que supone una especie de presentación oficial en sociedad, la joven destacó por su elegancia. Escogió un vestido largo sin mangas, caracterizado por un estampado de franjas verticales en diversas tonalidades marrones, de silueta ceñida y falda de corte evasé. Para complementar su atuendo, optó por unas amplias gafas de sol y un sobrio bolso de piel que combinaba los colores blanco y negro, reafirmando el cuidado estilo que la caracteriza en cada una de sus apariciones públicas.