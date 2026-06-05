Francisco Rivera confirma el acercamiento de Kiko: "Me ha escrito un mensaje muy cariñoso"

El sorpresivo acercamiento entre los herederos de Francisco Rivera Paquirri ha acaparado la atención en los últimos días. Después de la incursión de Kiko Rivera en la finca Cantora el pasado 17 de abril, acompañado por su novia Lola García, salió a la luz que el DJ había retirado diferentes enseres de su padre. Entre estos objetos se encontraban varias cabezas de toro, un coche descapotable blanco, carros de caballos y una maleta con documentación personal del malogrado torero. Esta acción —que supuestamente se llevó a cabo por orden de su madre— supuso el primer paso para buscar la paz con sus hermanos.

Según apuntaban fuentes de su entorno, el músico buscaba agradecer a Francisco y Cayetano el apoyo incondicional que le han brindado desde su ruptura total con la tonadillera, originada tras la emisión del programa de televisión La Herencia Envenenada. Para ello, valoraba la posibilidad de entregar a los hijos de Carmen Ordóñez algún objeto personal de su padre como muestra de buena voluntad, un gesto muy esperado en el seno familiar.

Relacionado Asaltar Cantora podría salirle caro a Kiko Rivera

La confirmación de este cambio de actitud ha llegado de la mano del propio Francisco. El extorero acudió este jueves a la tradicional corrida del Corpus en La Maestranza de Sevilla, donde toreaba Morante de la Puebla. Llegó acompañado por su mujer, Lourdes Montes, su hija Tana Rivera y la pareja de esta última, Andrés Roca Rey. A la salida del festejo taurino, atendió a los medios con una evidente actitud conciliadora.

En sus declaraciones, reconoció abiertamente el paso al frente que ha dado su hermano menor después de años sin apenas mantener contacto. "He recibido, me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso y la verdad que bueno, pues dice mucho de él y ha sido un detalle", aseguró. Al explicar el contenido de la comunicación, detalló la intención del DJ: "Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas (...); ha cogido ocho cabezas y que las va a repartir entre Cayetano, él y yo".

La noticia ha supuesto un bálsamo para el mayor de los Rivera, quien confesó que ya había "abandonado la esperanza" de recuperar los recuerdos del diestro. Al ser cuestionado de forma directa sobre un posible reencuentro familiar, se mostró cauto pero optimista, dejando claro que "la puerta está abierta" e incidiendo en que, aunque el proceso debe ir "poquito a poco", la actitud de su hermano "lo honra".