Inés García rompe su silencio sobre su relación con Lamine Yamal: "Estoy súper feliz"

Semanas después de que surgieran los primeros rumores acerca de un posible romance, tras ser vistos disfrutando de diferentes citas en Barcelona y Sitges, el futbolista Lamine Yamal ha decidido dar un paso al frente. Así, el atacante oficializaba su historia de amor con la influencer Inés García, demostrando públicamente su relación al asistir acompañado por la andaluza a la fiesta con la que la entidad azulgrana celebró su reciente título liguero.

Tras este primer acto público como pareja, ambos han podido disfrutar de unas breves vacaciones conjuntas que han servido para afianzar un noviazgo que acapara ahora gran parte de la atención mediática. En la actualidad, mientras el joven jugador se encuentra concentrado con la Selección Española para disputar el próximo Campeonato del Mundo, la creadora de contenido ha realizado su esperado debut ante las cámaras.

El escenario elegido para esta primera aparición en un photocall ha sido la inauguración de la de una tienda de una conocida firma de cuidado capilar, donde ha compartido espacio con la modelo italiana Alice Campello o Mar Flores, convirtiéndose irremediablemente en uno de los principales focos de interés para la prensa congregada.

A pesar de mostrarse todavía algo reservada y tímida ante los medios de comunicación, Inés García ha roto su silencio sobre la etapa que atraviesa junto al deportista internacional. "Sobre todo estoy disfrutando de lo que me gusta hacer. Estoy súper feliz y yo creo que eso que si haces algo que te hace feliz, que te motiva mucho lo haces con mucha ilusión, no te cuesta", ha expresado con una evidente sonrisa.

Además, la joven ha querido reivindicar su trayectoria profesional para desligarla de la popularidad de su actual pareja, dejando claro que su ocupación en las redes sociales no es un pasatiempo reciente. "Mi trabajo era este antes, lo es ahora y espero que lo siga siendo igual", ha sentenciado. En cuanto a los comentarios negativos que han surgido a raíz de hacerse público su romance, ha optado por restarles importancia y ha asegurado que las críticas no le ofenden en absoluto. "Creo que el aburrimiento hace mucho y yo no estoy aburrida, por eso ni leo ni quiero leer aunque te hacen que las veas. Estoy muy feliz y muy tranquila y ya está, no puedo decir mucho más", ha remachado.

También ha confesado que está gestionando el innegable estallido mediático de forma muy positiva, reiterando que se encuentra en el momento más feliz de su vida. Respecto a la inminente cita mundialista de su novio, ha prometido animar incondicionalmente a España, aunque ha preferido mantener la incógnita sobre si se desplazará finalmente a Estados Unidos para seguir de cerca los encuentros del combinado nacional.