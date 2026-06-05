Tremendo enfado de Almudena Cid con la prensa cuando le preguntan por Christian Gálvez

Almudena Cid ha vuelto a captar la atención pública durante la presentación del FesTVal, celebrada este jueves por la tarde en Madrid. La exgimnasta atraviesa una etapa especialmente positiva tanto en el ámbito personal como profesional, algo que compartió con los medios asistentes al evento.

En el terreno laboral, Cid se mostró entusiasmada con los proyectos que tiene por delante. "En noviembre comenzamos los ensayos de una nueva obra de teatro, 7 minutos, junto a Sergio Peris-Mencheta y Blanca Portillo. Además, estoy impartiendo numerosas conferencias para empresas, participando en presentaciones como conductora y preparándome para retransmitir el Mundial de Gimnasia Rítmica que se celebrará en agosto", explicó.

Esta intensa agenda profesional se complementa con su vida personal, marcada por su relación con Gerardo Berodia y por las reformas de la vivienda que ha adquirido en su ciudad natal, Vitoria. Según indicó, espera que las obras concluyan en septiembre.

A partir de entonces, compaginará su vida entre Vitoria y Madrid, donde mantiene gran parte de sus compromisos profesionales. "Cuando tengo temporadas con menos trabajo como actriz y puedo dedicar más tiempo a la creación, me gusta ir allí para inspirarme y estar cerca de mis padres y de mi familia", señaló al hablar sobre cómo organiza su día a día.

Su encuentro con los medios estaba siendo del todo relajado, hasta que un reportero le preguntó por su exmarido Christian Gálvez, que será el encargado de presentar el acto del papa León XIV en el Bernabéu junto a su actual pareja, Patricia Pardo. Como era de esperar y tras cinco años de aquella dolorosa separación, la pregunta no sentó nada bien a la exgimnasta.

"¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años... Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, pero es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad de condiciones", dijo muy molesta.

Mis dieces a Almudena Cid callando a la reportera (una vez más) de 'Europa Press' "Es muy injusto que me sigáis preguntando por Christian Gálvez, cuando a él no le preguntáis por mí"

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La conversación se volvió muy incómoda y decidió no continuar con la entrevista. "Pues, hombre, ahora mismo en una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Pero vamos, que espero que reflexionéis también un poco. Me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido, pues, por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono", sentenció.