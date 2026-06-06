Anne Hathaway ("El diablo viste de Prada") estuvo diez años ciega hasta que la operaron

Anne Hathaway vive en la actualidad en una nube, disfrutando de los últimos meses de promoción en varios países de la secuela de El diablo viste de Prada. Ya en el estreno de la precuela tuvo un papel interesante, pero el guion estaba al servicio de la protagonista, Meryl Streep, en un personaje antipático: el de la intolerante directora editorial. Pero en la segunda parte, estrenada el pasado 30 de abril, Anne subió de categoría siguiendo el argumento y su enfrentamiento con Meryl la colocaba en otra situación de la que salió airosa, logrando con su personaje de Andy Sachs una interpretación excelente.

Desde entonces, el nombre de Anne Hathaway ya se ha incorporado al de otras estrellas del cine de actualidad, aunque ya trabajaba en el cine desde la década de los 90, donde demostró su talento.

Anne Jacqueline Hathaway nació en Nueva York hace cuarenta y tres años. Se da la casualidad de que su nombre y apellido son los mismos que los de la mujer con la que estuvo casado William Shakespeare. Hija de una actriz teatral y un abogado, quería ser monja en su adolescencia, algo corriente en chicas con sueños religiosos, pero advirtió que uno de sus hermanos era homosexual, lo que la llevó a chocar con sus sentimientos cristianos. Ya en su juventud, su verdadera vocación artística la encaminó hacia el aprendizaje como bailarina, cantante lírica y actriz.

En el año 2006, la revista People la eligió como una de las cincuenta mujeres más guapas del mundo y, en 2021, ya se había convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood.

En 2008 intervino en una adaptación de Superagente 86 y, posteriormente, en una variada lista de películas románticas. En el transcurso de todos esos años, Anne Hathaway rodó Del amor y otras adicciones, donde apareció desnuda. Si aceptó mostrarse sin ropa no fue por exhibicionismo, sino por una razón muy distinta: estaba delgada y quería reivindicar el derecho de las mujeres víctimas de una grave enfermedad para que la ciencia avanzara en busca de remedios.

Dos años más tarde, el 29 de septiembre de 2012, se casó con el actor Adam Shulman, con quien ha tenido dos hijos varones que hoy tienen 6 y 10 años. En 2013 logró el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Los miserables. Un año después protagonizó Alicia en el país de las maravillas.

Hay algo que Anne Hathaway no tolera en los tiempos que corren: el poco respeto que impera en las redes sociales, tras haber sido víctima durante un tiempo de un odio irracional y un acoso masivo que la llevaron a una situación depresiva. Es cierto que tiene un carácter especial, tal vez demasiado sensible, por el que la han criticado en los ambientes de Hollywood. Por ejemplo, por ser demasiado puntillosa cuando la premian, momento en el que pronuncia unos discursos de agradecimiento aparentemente falsos y demasiado ensayados.

Tiene fama de ser simpática, de sonreír constantemente, y ahí también se puede comprobar que molesta a personas que la conocen y que quizás le tengan envidia.

Puede que quienes se aprovechan de su idiosincrasia desconozcan un duro capítulo de su vida: permaneció diez años medio ciega del ojo izquierdo, lo que le afectaba al sistema nervioso. Hubo de operarse de cataratas y poco a poco fue recuperando la vista. Todo ello lo reveló hace pocas semanas en las páginas de The New York Times: "Mi visión actual es algo milagroso, es lo que me digo todos los días al despertarme y ver la luz".

En la actualidad, Anne Hathaway disfruta de un presente y un futuro inmediato llenos de contratos. Su última película ha sido un thriller psicológico, Mother Mary, la historia de una cantante pop —interpretada por ella— y una diseñadora de moda. Se estrena el 31 de julio en España. Para este 2026 tenía de antemano firmadas cinco películas. La próxima será La Odisea, una nueva versión para la pantalla en la que va a interpretar a la legendaria Penélope.

Su estilo interpretativo ha sido definido por la crítica hollywoodiense como una mezcla entre Judy Garland y una dulce Audrey Hepburn.