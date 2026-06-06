Eugenia Osborne: "Conoceré a mi hermano cuando lo decidan mi padre y Gabriela"

Eugenia Osborne fue una de las invitadas a la presentación de los últimos diseños de la firma de gafas Yalea. La hija de Bertin Osborne me comentó que, afortunadamente su padre está evolucionando bien después del susto de haberle diagnosticado una Neumonía. "Está mejor, todavía afónico. Me asusté porque no me enteré por él, me lo dijeron otras personas. Le llamé inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que se encontraba mejor, que tenía esa enfermedad pero que estaba tomando antibiótico, que estaba en casa y que no había hecho falta ingreso hospitalario. Está en Sevilla y todo controlado". Así lo contó.

Al preguntarle por el pequeño David, el hijo de Bertín y Gabiela Guillén, me comentó que estaba muy bien. "Le conoceremos cuando mi padre y Gabriel, lo decidan, y acudiremos sin ningún problema. Tanto mis hermanas como yo, estaremos encantadas y nos apetece mucho" aclaró.

El verano se presenta tranquilo, yendo a la finca del cantante con los niños, en plan familiar. "Mi hijo mayor ya está en plena adolescencia, lo llevo muy bien porque es muy bueno. También haremos planes con amigos en casas, y un viaje de fin de semana con amigas. De la venta de la finca, no se nada, eso es cosa de mi padre. Lo que sí te puedo decir, es que este verano vamos a estar allí".

Eugenia lleva unos años manteniendo una relación con Miguel Barreiro, y según la propia Eugenia está muy feliz." Estamos muy bien, pero sin planes de boda, él ya vive en Madrid, pero de momento no vivimos juntos ". Acaba de terminar de grabar un programa de televisión con su padre, que lleva por título "Noche en familia". Se trata de un nuevo concurso en el que los participantes son celebrities, padres e hijos. "Lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia fantástica".