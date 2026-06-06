Ortega Cano recibe un emotivo homenaje en Las Ventas por sus 50 años en los ruedos

José Ortega Cano ha vivido este viernes uno de los días más especiales y emotivos de su vida. Como merecido reconocimiento a una dilatada trayectoria de medio siglo como matador de toros, ha recibido un importante y cálido homenaje en la Plaza de Toros de Las Ventas. El objetivo de este acto ha sido poner en valor su figura indiscutible dentro de la historia de la tauromaquia, destacando un hito que nadie más ha logrado hasta la fecha: ser el único diestro que ha indultado a un toro en la emblemática plaza madrileña.

Durante este entrañable acto, el viudo de la inolvidable Rocío Jurado, de la que precisamente a principios de este mes de junio se cumplía un nuevo aniversario de su triste fallecimiento en 2006, ha descubierto un azulejo conmemorativo en los bajos del tendido 1. Con este gesto, el torero deja su huella grabada para siempre en la historia de la plaza más exigente e importante del mundo. Como no podía ser de otra manera en una ocasión tan singular, el diestro cartagenero ha estado arropado por su familia al completo, demostrando la fuerte unión que mantienen a pesar de las adversidades.

Sus tres hijos han querido acompañarle en un momento tan significativo. Allí estuvieron Gloria Camila, José Fernando y el pequeño José María, este último fruto de su matrimonio con Ana María Aldón. También ha destacado la presencia de su nieta Rocío, hija de José Fernando y Michu, así como de sus inseparables hermanos Mari Carmen y Paco Ortega Cano, diversos sobrinos, su persona de confianza, Marina, y buenos amigos de la profesión como el también torero Vicente Ruiz el Soro, que no han querido faltar en este día histórico.

Durante la ceremonia, un Ortega Cano visiblemente pletórico ha expresado su profunda gratitud por ver por fin reconocido su vasto legado en un escenario tan sagrado para él como es el coso madrileño. En un alarde de espontaneidad y torería, el maestro se ha animado a realizar un pase de pecho utilizando su propio sombrero como si de una muleta se tratase, despertando los aplausos y olés de los presentes. Mientras tanto, Gloria Camila no ha podido contener la emoción ni las lágrimas al contemplar este importante y merecido reconocimiento a su padre, cuyo nombre y gestas figurarán para siempre en los muros del templo taurino.

Además del propio diestro, que evidentemente centraba todas las miradas, la otra gran protagonista de la jornada ha sido su pequeña nieta Rocío. La niña ha recibido constantemente los mimos y el cariño de toda su familia, convirtiéndose en la alegría del acto. Especialmente atenta se ha mostrado su tía Gloria Camila, quien ha presumido de la maravillosa y estrecha relación que mantienen. La joven la ha colmado de besos y abrazos ante la orgullosa mirada de José Fernando, dejando patente que, más allá de los éxitos logrados en los ruedos, el mayor triunfo de la figura del toreo es, sin duda, mantener a su familia unida.