La tristeza de Máxima de Holanda al cumplir 55 años por la demencia incurable de su madre

Entre las reinas consortes europeas destaca Máxima de Holanda, fundamentalmente por su buen carácter, quien se ha hecho querer desde que contrajo matrimonio con el entonces príncipe de Orange, Guillermo Alejandro, el 2 de febrero de 2002. Veinticinco años de felicidad de la pareja, aumentada por el nacimiento de sus tres hijos. La reina Beatriz de Holanda abdicó en favor de su primogénito en 2020 y desde entonces Guillermo Alejandro está sentado en el trono real de los Países Bajos, con Máxima a su lado, como monarca consorte.

Máxima ha cumplido en el pasado mes de mayo la edad de cincuenta y cinco años, acontecimiento que celebró en familia, con la tristeza de recordar a su madre, María del Carmen Cerruti Carricart, octogenaria, que padece una demencia incurable y reside en su país, Argentina.

Máxima Zorreguieta Cerruti, la hoy reina holandesa, nació en Buenos Aires, en el seno de una familia de elevada posición. Licenciada en Economía, trabajó en Nueva York en un banco de inversión internacional con un destacado cargo. Cómo conoció al entonces príncipe de Orange, del que no tenía la menor idea, merece contarse.

Una amiga de Máxima, Cynthia Kauffman, que sí sabía de la existencia de Guillermo Alejandro por haber coincidido con él en el Maratón de Boston, le propuso ir a Sevilla, a la feria abrileña de 1999. Hasta allí viajaron. Cynthia contactó con el príncipe, que también se encontraba en la capital andaluza. Le habló de él a Máxima, mostrándole una fotografía. No le produjo admiración alguna por su físico y desconocía, como referíamos, su identidad. El caso es que se conocieron en una caseta y Cynthia hizo, como es natural, las presentaciones. El desconocido para Máxima dijo llamarse Alejandro y desde luego esperó el momento adecuado para decirle quién era realmente, nunca mejor dicho. En la fiesta, Máxima lo invitó a bailar. Como Guillermo no sabía dar un paso, ella le dijo: "Vos parecés de madera". No se ofendió el príncipe. Mostró su simpatía hacia la joven argentina, prosiguieron viéndose unos días más en Sevilla. Y lo que surgió entrambos fue que se enamoraron, comprometiéndose en 2001 y fijando la fecha de su boda.

Con anterioridad solventaron un problema: la religión de ambos -ella católica, él protestante-, sin que ninguno de los dos tuviera que abjurar de sus creencias.

Prohibieron al padre de la novia asistir

Con el protocolo habitual en una ceremonia de ese calado, el 2 de febrero de 2002 la Corte holandesa celebró el acontecimiento nupcial. Pero la novia, radiante con un espectacular modelo blanco que firmó Valentino, feliz como cualquier mujer en un trance como aquel, con el ensueño de ser princesa, algo inimaginable en su país, Argentina, tenía dentro de su corazón una gran pena: su padre no estaba presente, aunque sí la madre. ¿La razón? No, no era una enfermedad lo que le impidió a Jorge Zorreguieta viajar desde Buenos Aires hasta Ámsterdam.

Previamente a que la Corte Real aprobara aquel enlace, con el visto bueno del Gobierno y el Parlamento holandés, el primer ministro socialdemócrata del país, Wim Kok, prohibió tajantemente que el progenitor de la prometida del príncipe de Orange estuviera presente. Y expresó el motivo. El señor Zorreguieta había ostentado la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno dictatorial argentino de Rafael Videla durante el periodo 1979-1981.

Siendo reina ha viajado hasta Argentina en varias ocasiones

Es comprensible que Máxima tenga nostalgia de su país, transcurrido un cuarto de siglo de su boda en 2002. Su regio esposo ha sido muy comprensivo, aceptando naturalmente que la reina haya viajado durante esos veinticinco años a la Argentina, unas veces sola y algunas también con él. En septiembre de 2024, por ejemplo, con ocasión del octogésimo cumpleaños de su madre en Río de la Plata. Años atrás, cuando aún no se lo impedía su enfermedad actual, María del Carmen Cerruti disfrutó de su larga estancia en el palacio Huis ten Bosch, de La Haya, residencia oficial de los reyes, donde como abuela materna pudo siempre compartir su cariño con el de sus tres nietas, las princesas Catalina Amalia, Alexia y Ariane.

Estos días pasados de mayo, esa nostalgia se ha acentuado como reflejábamos al echar de menos a su madre en la fecha de su propio cumpleaños, sabiendo que su mente está en la nebulosa de su demencia.