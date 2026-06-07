Reaparece Julie Andrews con 90 años pidiendo ayuda para la curación del Parkinson

Hay nombres famosos en la historia del cine que, aunque retirados, siguen en la memoria de muchos que no los han olvidado. Entre ellos, el de una mítica actriz-cantante llamada Julie Andrews, de nacionalidad británica, retirada hace ya tiempo de la pantalla y los escenarios, que ha reaparecido en un emotivo video hace pocas fechas.

Ha sido con ocasión de celebrarse en los Estados Unidos el 7º Congreso Mundial del Parkinson, para el que ante los asistentes se exhibió un video grabado con ella en el que pedía la mayor ayuda posible para que la ciencia pueda llegar a la curación de tan terrible enfermedad. "Sé bien cuan devastadora puede ser". Confesión que dejó en los asistentes y ahora en nosotros la posibilidad de que alguien de su entorno la padezca o haya sido víctima de ella.

Nonagenaria, la imagen de Julie Andrews en la actualidad no refleja totalmente su senectud. Sus palabras fueron pronunciadas perfectamente. No obstante hay que recordar que el error de unos médicos por negligencia en una operación de garganta le hicieron perder casi totalmente su voz. Siendo actriz-cantante, viéndose privada de una parte de su organismo esencial para su trabajo, el caso llegó hasta los tribunales y los responsables del hospital Monte Sinaí tuvieron que indemnizar a la artista con una elevada cifra: treinta millones de dólares. No obstante lo que nadie pudo paliar fue su estado psicológico, causa de que tuviera que internarse en una clínica psiquiátrica. Soprano de cuatro octavas, poseía una voz prodigiosa aunque nunca se atrevió a cantar ópera.

Pero es que se trataba de una estrella universal. Walt Disney le ofreció el papel central de "Mary Poppins", premiadísima película, que ella protagonizó tras cobrar una importante cantidad: ciento cincuenta mil dólares. La segunda película también mítica de Julie Andrews, "Sonrisas y lágrimas", le proporcionó doscientos veinticinco mil dólares. Su compañero de reparto era Christopher Plumer. Ambos simpatizaron pronto, mas no llegaron a intimar del todo, por varias razones. La principal para él que era consciente de que ella tenía hijos. Estaba Julie en trámites de divorcio de su primer marido, el escenógrafo Tony Walton, con quien se había casado en 1959. La ruptura se produjo en 1968. Christopher atravesaba por una situación idéntica, separándose de su esposa.

Julie Andrews prosiguió su carrera en el cine, el teatro, la televisión, los discos. Su vida sentimental cambió para bien al contraer segundo matrimonio en 1969 con el importante director cinematográfico Blake Edwards, con quien estuvo casada hasta a muerte de él en 2010.

Otras películas destacadas de Julie, fueron: "La novicia rebelde", "Víctor Victoria" y "Cortina rasgada". En esta última percibió setecientas cincuenta mil dólares, formando pareja de cine con Paul Newman.

El apellido artístico que exhibía no era el suyo propio, Wells. Lo cambió por el de padrastro, Andrews.

En la actualidad, reparte su vida entre su mansión en el condado de Surrey, al sur d Inglaterra y su apartamento en Nueva York. Tiene cinco hijos, nueve nietos y tres biznietos. En los últimos años todavía algunas productoras le ofrecían trabajo. Por ejemplo, aportó su voz al personaje de Lady Whistledown en el serial "Bridgerton".