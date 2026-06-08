Andrés Pajares hospitalizado de urgencia por una neumonía

Andrés Pajares atraviesa un nuevo bache de salud. El veterano actor y humorista, de 86 años, permanece ingresado en un hospital de Madrid después de acudir de urgencia el pasado viernes por fiebre alta y un fuerte malestar general, según ha adelantado el programa Fiesta.

Tal y como ha trascendido, el intérprete estaría siendo tratado de una neumonía que habría derivado en un cuadro de bronquitis. A pesar de la preocupación inicial, su evolución sería favorable y se encontraría estable bajo supervisión médica.

Su estado de salud le ha impedido acudir a la celebración organizada por su hija, Mari Cielo Pajares, que este fin de semana celebraba por partida doble su 50 cumpleaños y el lanzamiento de su nuevo libro junto a numerosos rostros conocidos.

Muy emocionada, la hija del actor quiso tranquilizar a los asistentes y explicó que su padre tenía intención de acudir al acto pese a su delicado estado: "Hoy aquí, una persona muy importante para mí, a quien este libro estaba dedicado, que es mi señor padre, Andrés Pajares. Está enfadado, eh. Se ha intentado tirar los tubos en el hospital, que quería venirse para acá, para el evento. Tiene una neumonía, está muy bien, está bien tratado, está fantástico, pero en este momento no estaba en una circunstancia como para estar en un evento".

Evolución favorable

En declaraciones a Europa Press, Mari Cielo insistió en que la evolución de su padre era positiva y respondió con tranquilidad sobre su estado: "Estas cosas pasan y bueno, pues, gracias a Dios está controlado, está muy bien (...) y lo que estaba era bastante refunfuñado porque no podía venir".

Además, recordó que Pajares había pasado recientemente por otra intervención delicada debido a sus problemas de espalda. "Hace poco estuvo ingresado porque tuvo una operación de espalda que gracias a Dios ha salido fantásticamente bien y está andando muchísimo mejor. Tiene calidad de vida, tiene una vitalidad inmensa", aseguró.

Mari Cielo también reveló que su madre, Chonchi Alonso, sufrió hace poco otra neumonía, aunque pudo recuperarse en casa sin necesidad de hospitalización. "Son cosas que pasan y ya está. Gracias a Dios que todos sean cosas que pasen y que nos recuperemos bien", señaló.

Orgullo por su trayectoria

Durante el evento, la hija del actor aprovechó igualmente para dedicar unas palabras de admiración a Andrés Pajares y reivindicar el orgullo que siente por su trayectoria profesional. "Yo aprendí a querer y admirar a mi padre al mismo tiempo", confesó.

"Entonces, el tener un padre con esta inmensa creatividad, con tantísimo talento, yo creo que no dio cabida que yo pudiera decir, me gusta la medicina, me gusta... Es imposible, es imposible porque envuelve", reconoció emocionada.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la polémica familiar surgida tras las recientes declaraciones de su hermano Andrés Burguera acerca de su mala relación con el actor. "No hablo sobre ese tipo de temas", zanjó.