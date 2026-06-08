Antonio Banderas zanja la polémica del paraguas arcoiris ante el Papa: "Me parece ridículo"

La visita del papa León XIV a Madrid ha dejado múltiples imágenes para el recuerdo, así como alguna anécdota que ha acaparado la atención en las redes sociales. El actor malagueño Antonio Banderas, protagonista indiscutible de varios de los actos culturales programados durante el viaje papal, se ha visto envuelto en una inesperada controversia a raíz de un elemento escénico utilizado durante la representación de su obra musical Godspell.

El espectáculo, que tuvo lugar durante la multitudinaria vigilia celebrada el pasado sábado en la céntrica Plaza de Lima, incluyó la aparición de un paraguas con los colores del arcoíris. Este detalle fue rápidamente interpretado por algunos sectores como un gesto de apoyo al colectivo LGTBI frente al pontífice, lo que desató un intenso escrutinio en diversas plataformas digitales durante todo el fin de semana.

The 1970’s, the decade that never dies in the Church. Godspell at the Prayer Vigil with Pope Leo XIV and the Young People of Spain. Leo is loving it. pic.twitter.com/AIJfVSG6Uw — Catholic Sat (@CatholicSat) June 6, 2026

Frente a la avalancha de comentarios, el director y productor ha querido atajar cualquier tipo de especulación y ha desmentido que existiera una motivación ideológica o reivindicativa detrás de dicho atrezo. "Nosotros no habíamos puesto ninguna intención de que eso fuera gay o no gay", aclaró el artista, subrayando que se trataba simplemente de un paraguas de colores. Además, explicó que el equipo optó por retirarlo al ser advertidos de que la exhibición de ese objeto podría herir sensibilidades o desviar la atención del verdadero propósito del acto. "Lo quitamos inmediatamente cuando se nos dijo que podría (...) llamar a la susceptibilidad de las personas", detalló.

Lejos de ocultar su incomodidad con la situación, Banderas lamentó profundamente que un detalle anecdótico haya eclipsado el sentido de la jornada. Según sus propias palabras, le parece "ridículo que eso se plantee a estas alturas del partido" y considera que el debate surgido está completamente fuera de lugar. Para el malagueño, la magnitud de la visita papal y el mensaje que León XIV ha traído a España merecen un nivel de análisis mucho más elevado. Por ello, instó a zanjar la polémica añadiendo que no hace falta ni siquiera discutir el asunto.

El actor prefirió redirigir el foco hacia la figura del pontífice y el impacto positivo de su estancia en la capital. "Hay cosas mucho más importantes que está haciendo este hombre (...) y muy bellas, muy bonitas", afirmó, para luego calificar a León XIV como un líder religioso muy valiente. Banderas insistió en que las palabras del Santo Padre tienen un gran sentido y que los fieles deben sentirse profundamente agradecidos con su magisterio en estos tiempos de incertidumbre.

Esta defensa se alinea con el profundo y aplaudido discurso que el propio Banderas pronunció el domingo en el Movistar Arena, durante un gran encuentro que pretendía tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte. En dicho foro, el malagueño ensalzó el legado histórico de la institución al recordar que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad". Asimismo, compartió una reflexión personal sobre su fe y reconoció abiertamente estar hechizado por Dios, concluyendo que su vivencia junto al Papa ha sido completamente distinta a cualquier cosa que haya experimentado anteriormente en su exitosa carrera.