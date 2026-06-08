Kim Kardashian se estrena como 'wag' de la Fórmula 1 entre críticas de los fans

Kim Kardashian fue testigo del segundo puesto de su pareja, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Mónaco celebrado el pasado fin de semana. Tras una larga temporada de rumores y citas, la empresaria y socialité estadounidense acudió a su primer GP como pareja de un deportista —integrándose en el grupo de las comúnmente conocidas como wags—.

La fundadora de Skims se dejó ver todo el fin de semana por las calles del Principado acompañada por su hermana Khloé Kardashian, y ya el domingo, no se perdió la carrera en la que el británico terminó subiendo al podio. "Es increíble que haya venido este fin de semana y contar con su apoyo", respondió Hamilton cuando le preguntaron por la presencia de Kardashian, sin mencionar directamente su nombre. "Es increíble tener buenas personas a tu alrededor y buenas personas apoyándote y ella hace eso por mí todos los días", añadió.

Kim estuvo en la pista en Mónaco durante el fin de semana y fue fotografiada usando auriculares con la marca del equipo Ferrari durante la sesión de clasificación del sábado. Además, Hamilton lanzó un beso desde el podio después de recibir el trofeo del segundo puesto, un resultado que igualó su mejor actuación en cualquier carrera de Gran Premio desde que se unió a Ferrari antes de la temporada 2025.

Sin embargo, la más famosa de las hermanas también recibió un buen número de críticas, especialmente por parte de los espectadores de la F1. El expiloto y ahora reportero británico Martin Brundle, conocido por cubrir el Mundial para la cadena Sky F1, se acercó a las hermanas para obtener unas amables declaraciones, aunque la reacción tanto de Kim como de Khloé fue ignorarle por completo entre algunos empujones de su equipo de seguridad. "Sí, normalmente la gente charla un poco con nosotros", dijo, explicando su labor sobre la pista antes de que comience la carrera, aunque finalmente desistió.

Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? [...] Are you enjoying F1? Kim: 🤔⁉️❓️❔️🤨 😂😂😂😂 #MonacoGP pic.twitter.com/KZTqa63erM — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 7, 2026

"Una chica de reality que cree que es más relevante en una carrera de F1 que Martin Brundle. Delirante"; "Estoy harto de marionetas sin talento como ella en la parrilla que se niegan rotundamente a mostrar ningún respeto hacia el deporte"; "El dinero no puede comprar la clase", se pudo leer en redes sociales después de que la incómoda escena se hiciera viral.