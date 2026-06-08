Leonor y Sofía: por la mañana café con el papa León XIV, por la tarde ron con Bad Bunny

Con motivo de la visita del papa León XIV a España hemos visto a la Familia Real al completo. Además de los actos propios del fin de semana, las miradas estuvieron puestas en los estilismos de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El sábado, la reina apostó por un vestido de guipur en blanco, un color especialmente simbólico en su vestuario. Se trataba de un diseño de largo midi firmado por The 2nd Skin Co, con cuello redondo, manga larga y cinturón a juego. La prenda no era nueva en su armario: ya la había estrenado durante su viaje de Estado a Egipto, concretamente en su visita a El Cairo el 17 de septiembre de 2025.

Al día siguiente, Letizia sorprendió con un conjunto de efecto trampantojo que simulaba una chaquetilla y falda, de la firma Self Portrait. Se trataba de un conjunto en tafetán de corte sastre, con cuello mao, silueta ajustada y cinturón extraíble, aún disponible en la web de la firma por 575 euros.

Leonor de Borbón y su hermana, la infanta Sofía, también siguieron el protocolo durante el fin de semana con estilismos en negro firmados por Hugo Boss. La princesa Leonor optó por un abrigo-vestido con cinturón de silueta ligeramente estructurada, mientras que la infanta Sofía lució un diseño negro con forro blanco de Carolina Herrera, combinado con sandalias destalonadas de Pretty Ballerinas.

En el caso de Leonor, uno de los detalles más comentados fue su elección de pendientes, unas piezas de vidrio de la firma española Boira, un gesto interpretado como apoyo a la marca, afectada por los efectos de la DANA que impactó en la Comunidad Valenciana.

El domingo, la princesa de Asturias cambió de registro con un vestido azul pastel de Hannibal Laguna White, modelo Lauren, con escote barco y largo midi, valorado en 498 euros. Completó el look con salones de lazo de Carolina Herrera y bolso a juego. Por su parte, la infanta Sofía optó por un traje en verde aguamarina de Mirto, en una línea más sobria pero igualmente elegante.

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, presentada por Isabel González y con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno como invitados, ha elegido a las mejor vestidas del fin de semana. La reina Letizia se lleva las mejores críticas, aunque los estilismos de la princesa y la infanta han sido objeto de debate.

El protocolo y solemnidad de los actos con el Papa dieron paso a la diversión y el perreo de la mano de Bad Bunny. El periodista Javi Hoyos publicó en exclusiva un vídeo de Leonor y Sofía en uno de los palcos del estadio Riyadh Air Metropolitano, donde disfrutaron junto a un grupo de amigas del sexto concierto que el artista puertorriqueño ofreció en Madrid.

Las dos llevaban la melena suelta y gafas de sol a modo de diadema. Leonor lució un pantalón vaquero ajustado y camiseta de tirantes de color rojo, mientras que Sofía, a quien se vio menos, algo blanco. En los pocos segundos que dura el vídeo del periodista vemos a Leonor entregada al ritmo de la música y cantando las canciones de Bad Bunny. En un momento dado, una de las amigas incluso parece proteger a la princesa de las miradas ajenas con su abanico. "Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle sal de tu balcón", canta Bad Bunny en Café con ron, algo que seguro que las hijas de los Reyes cantaron a pleno pulmón.