Mar Flores, a sus 56 años, ha vivido el momento más especial y profundo de su podcast de Podimo, titulado ¿Qué Habrías Hecho Mejor?, al entrevistar a su hijo primogénito, Carlo Costanzia. Frente a los micrófonos y las cámaras, madre e hijo se han sincerado como nunca antes sobre su compleja relación, marcada por la fama, un doloroso distanciamiento temporal y una posterior sanación, reflexionando además sobre la infancia del joven y su actual experiencia con la paternidad.

Durante la conversación, Mar Flores quiso saber cómo había sido para él crecer escuchando "barbaridades" sobre su figura en los medios de comunicación. Carlo no dudó en calificar aquella época de "horrorosa", explicando el fuerte impacto que sufre un niño ante tales circunstancias. "Están hablando de tu madre. Un niño, la madre es lo que más quiere en el mundo, es su mundo. Escuchar cosas feas de tu madre (...) Además yo soy muy protector, saco las uñas o los puños", confesó el invitado, añadiendo que jamás permite que nadie hable mal de sus seres queridos y reconociendo que para la propia modelo debió ser difícil gestionar las rebeliones que él protagonizaba en el colegio por este motivo.

Ante este testimonio, la modelo recordó la evolución de su hijo, señalando que vio desde fuera a un niño que se peleaba por defender a los suyos y que, al ser regañado y entender que no podía agredir a los demás, comenzó a hacerse daño a sí mismo. Carlo Costanzia coincidió en que se trataba de "momentos horrorosos" y detalló el vacío emocional que experimentaba entonces. "Como niño no sabes por qué estás triste, por qué llegas a esos extremos de querer quitarte la vida, o hacerte daño. Muchas veces entiendo que también es una llamada de atención, de decir 'oye, estoy mal, no entiendo el mundo, soy un niño, no entiendo cómo vivo en este mundo en el que vivo'", admitió con crudeza. Gracias al apoyo de la terapia, el joven logró comprender que aquello era una petición de auxilio que a los niños se les puede ir de las manos, llegando a extremos muy serios, aunque concluyó con optimismo que de esos "momentos muy oscuros" es precisamente de donde nace la fuerza.

Al abordar la naturaleza actual de su vínculo, que a menudo despierta especulaciones externas, Carlo la definió como una relación de madre e hijo, pero con matices particulares, asemejándola también a la de una "hermana mayor y hermano pequeño". El invitado remarcó que son dos personas que sufrieron un largo distanciamiento y que posteriormente volvieron a unirse. "Ha habido mucho dolor por las dos partes, y luego una sanación. No es una relación común como la de madre e hijo que conviven plenamente. Pero no deja de ser una relación madre e hijo", expuso, lamentando que a la gente siempre le interese más lo negativo.

Carlo recordó que esa separación se produjo en su adolescencia, una etapa en la que Mar era aún muy joven. "Cuando yo me voy tienes 30 años (...) Por eso digo lo de hermano mayor y pequeño. Creo que también estabas en una situación que no tenías las nociones que puedes tener ahora y yo mucho menos", reflexionó el entrevistado, celebrando que actualmente mantienen una relación "fantástica" gracias al entendimiento mutuo. "Hemos sanado, nos hemos entendido los dos y, ¿qué hay más bonito que eso? Entender que las relaciones van más allá de lo que pensamos que es algo superficial", sentenció.

La paternidad como refugio y sanación

La presentadora también compartió su visión del amor materno "incondicional", explicando que ella no quiere a un hijo más que a otro, sino que se vuelca temporalmente en el que tiene un problema en ese momento, y aprovechó para preguntarle si considera que un hijo puede querer más a un padre que a una madre. Carlo respondió de manera negativa, sosteniendo que "el querer es el mismo, no hay diferencia", salvo en casos extremos de abandono o violencia.

No obstante, el novio de Alejandra Rubio matizó que existen diferencias en las dinámicas y roles de apego según la figura, algo que ahora observa en su propio hogar con su hijo. "El principio es de un principio de necesidad incondicional hacia la madre, y luego está el padre, que tienes una necesidad un poco más de experiencia. Lo veo mucho con mi hijo. Tiene esas necesidades maternales con Alejandra, pero luego las necesidades más de experiencia o más brutas llamémoslas así, son conmigo. Cuando se siente con miedo viene corriendo a que yo le proteja, pero cuando se siente con necesidad de amor, hambre, de dormir (...) Va a la madre", ejemplificó, revelando además que la llegada de su pequeño le ha ayudado a sanar muchas cosas de su propio pasado debido a lo mucho que se parece a él.

Ante la futura llegada de un nuevo bebé a su vida, en esta ocasión una niña, Mar Flores le planteó si consideraba que sería capaz de quererlos por igual. Carlo se mostró convencido de que así será, aunque anticipó ciertos matices en su actitud protectora. "Desde luego que sí. Ahora es una nena, entonces no termina de ser un querer igual porque es un querer al mismo nivel, pero distinto porque mi sentido de protección va a estar mucho más atento en un cierto sentido. O esto es lo que ahora siento. Pero el querer siempre es el mismo", manifestó en el espacio de Podimo.

Para concluir el encuentro en el podcast, el joven detalló cómo se siente en este nuevo papel como progenitor, asegurando que experimenta una conexión natural con la paternidad. "Me siento como si hubiera nacido para esto. Nunca tuve la idea en el momento, sabía que iba a tener hijos pero fue algo que vino tan espontáneo que me ha pillado de sopetón. Es sacrificado pero me encanta", confesó. Carlo explicó que, al haber sido siempre una persona muy solitaria, su rutina ha cambiado radicalmente, llenando los antiguos vacíos de los fines de semana con la crianza, de manera que ahora lo que le falta es tiempo para estar solo, unos huecos que va encontrando poco a poco. Finalmente, el invitado describió la experiencia de la paternidad como algo profundamente reconfortante, concluyendo emocionado que "tener un mini tú, es algo muy gratificante".