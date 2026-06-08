Pipi Estrada aclara el motivo por el que ha pasado varios días en la cárcel de Estremera

Emma García lo anunciaba al inicio del programa: uno de los colaboradores de Fiesta ha entrado en prisión. Tras varias suposiciones, la presentadora anunciaba el nombre del compañero que había pasado en los últimos días por la cárcel: Pipi Estrada. Este domingo en Fiesta, el magacín de Telecinco abordó una de sus tardes más impactantes cuando la presentadora vasca arrancó la emisión con un testimonio que sobrecogió tanto a los presentes en el plató como a los espectadores en sus casas. El colaborador se ponía en pie y comenzaba a explicarle a la presentadora y a sus compañeros la razón por la que hace tan solo unos días tuvo que entrar a prisión, aclarando inmediatamente que su internamiento no se debía a ningún problema con la justicia, sino a una vertiente solidaria y humana que conmovió a todos.

El propio periodista deportivo relató de primera mano cómo se gestó esta visita tan especial a un centro penitenciario, explicando: "De esto hace 15 días, fue algo duro, pero también muy bueno. Fui a la prisión de Estremera, a un salón de actos. Todo esto surge porque el director del centro se pone en contacto conmigo para que diera una charla allí porque muchos de los presos dijeron que les gustaría que yo fuese a hablar con ellos". El colaborador de Fiesta se ha emocionado al recordar lo que sintió cuando entró por primera vez en la prisión de Estremera, reviviendo con la voz entrecortada la fuerte atmósfera que se respira tras los muros de seguridad.

Frente a la atenta mirada de sus compañeros de plató, Pipi Estrada describió las sensaciones que experimentó al cruzar el umbral del centro de reclusión, admitiendo: "Impresiona entrar, llegas a un mundo muy distinto al exterior, sientes cómo se abren y se cierran las puertas a tu paso. Cuando entro en el salón de actos lleno me dicen que dé la charla en el escenario, pero les dije que no, que la daría entre ellos. Fue una charla personal, profesional, deportiva... Les hablé sobre mi vida, interactuamos mucho y hasta nos reímos". El comunicador rompió cualquier tipo de barrera física con los internos para conectar con ellos desde la cercanía y la empatía, un gesto que los reclusos agradecieron profundamente.

El balance de la jornada no pudo ser más positivo y enriquecedor para el tertuliano, quien reconoció visiblemente afectado: "Fue especialmente bonito cuando acabó todo y me dijeron que querían conocer al personaje, pero habían conocido a la persona; eso es lo más bonito que me pasó allí. Cuando acabó la charla uno de ellos me dijo que me había ganado el corazón de todos los que estaban allí. Sé que ellos me están viendo y desde aquí les quiero decir que el día 30 vuelvo a verles porque entre nosotros ha habido una estupenda comunión". Por ello, Pipi Estrada no dudó en compartir su vivencia.

Al hilo de este emotivo testimonio, Emma García contó su experiencia con reclusos y desveló que Pipi Estrada no es el único que tiene una anécdota que contar sobre la prisión. La presentadora de Fiesta, muy seria, ha compartido con la audiencia del programa lo que le ha sucedido con algunos presos a lo largo de su trayectoria profesional, dejando al descubierto una realidad oculta que a menudo reciben las figuras de la televisión. Con un tono de profunda solemnidad, la conductora del espacio de Mediaset confesó un episodio que la marcó profundamente y que todavía hoy recuerda con gran impacto, asegurando: "No os imagináis la cantidad de cartas que he recibido yo de parte de presos; llegué a recibir una con objetos personales de esa persona que yo interpreté como que se estaba despidiendo; me puso los pelos de punta".