Golpe en la mesa del novio de Almudena Cid contra Christian Gálvez: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

La relación entre Almudena Cid y la prensa ha vivido un tenso episodio que ha terminado por provocar una de las reacciones más esperadas: la de su actual pareja, Gerardo Berodia. Tras el monumental enfado de la exgimnasta al ser preguntada una vez más por su exmarido, Christian Gálvez, el exfutbolista ha roto su habitual discreción para dar una respuesta pública rotunda, posicionándose como el mayor apoyo de Almudena y lanzando un revelador mensaje sobre la situación que ha vivido la deportista en los últimos años.

Apenas 48 horas después de que Almudena Cid estallara ante los micrófonos, Gerardo Berodia celebraba su 45 cumpleaños. Una fecha señalada que la vitoriana aprovechó para felicitarle en sus redes sociales, pero también para disculparse públicamente por el ruido mediático: "Siento que este revuelo haya coincidido con tu cumple y, encima, que no estemos juntos para celebrarlo. En mis palabras también había respeto hacia ti". Con esto, la deportista dejaba entrever el impacto que la alargada sombra de Christian Gálvez sigue proyectando en su presente y la incomodidad que podría causar en su pareja.

Sin embargo, la respuesta de Gerardo Berodia ha despejado cualquier duda sobre una posible crisis o malestar entre ellos. El exfutbolista reaccionó de manera pública y contundente, mostrándose abrumado y agradecido: "Estoy alucinando con la cantidad de mensajes bonitos que hay en esta publicación. Al final, el tiempo siempre acaba colocando las cosas y a las personas donde merecen estar".

En una profunda reflexión, Gerardo Berodia quiso defender con uñas y dientes el honor de su novia, desmarcándola de cualquier polémica: "Yo no sé si soy ejemplar, si soy bueno o si soy malo. Solo sé que intento hacer las cosas lo mejor que sé hacerlas. A veces me equivoqué y, seguramente, muchas de mis decisiones no sean un ejemplo para nadie. Pero si hay algo que tengo claro es que tú eres una buena persona. De esas que son incapaces de hacer daño a los demás y que hacen todo con entusiasmo, alegría y verdad".

Un dardo sobre el pasado de Almudena

El momento más incisivo de la respuesta de Gerardo Berodia llegó cuando abordó directamente el sufrimiento de la exgimnasta y las constantes alusiones a su anterior matrimonio. Gerardo no dudó en tildar de injusto el trato recibido por Almudena Cid: "Te agradezco muchísimo tus palabras y este mensaje tan especial por mi cumpleaños. Y también me alegra que, aunque sea en un pequeño porcentaje, hayas puesto en contexto lo injusta que ha sido la situación que te ha tocado vivir durante estos últimos años".

Para cerrar su discurso y zanjar el debate de manera tajante, Gerardo Berodia le lanzó un consejo público para que no entre más en el juego mediático: "Pero, como te decía al principio, tampoco hace falta que hables demasiado. A la gente no hay que explicarle todo, porque ellos ya han dictado sentencia. El tiempo acaba poniendo cada cosa en su sitio y a cada persona donde merece estar".

El origen del conflicto: El estallido de Almudena Cid

Para contextualizar la contundente respuesta de Berodia, hay que remontarse a unos días atrás, cuando Almudena Cid (45 años) se convirtió en el centro de la polémica por su visible incomodidad al ser interrogada por su exmarido, Christian Gálvez, y la actual esposa de este, Patricia Pardo. A pesar de haber mantenido un absoluto silencio desde su sonada ruptura a finales de 2021 —tras 15 años juntos—, la escritora y actriz no pudo contener su hartazgo ante las cámaras.

"¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? No, no. Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años. Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años... Es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga. Es de mal gusto", censuró Almudena Cid, notablemente molesta por la falta de equidad en el trato de los medios.

Afectada por la situación, Almudena Cid continuó con su reproche argumentando el agravio comparativo que sufre: "Porque no lo estáis haciendo en igualdad, ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Es una situación un poco desagradable, pero vamos, espero que reflexionéis un poco porque me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido por respeto. Pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono".

Una sólida historia de amor frente a las cámaras

A pesar del incómodo regreso del pasado a sus vidas, Almudena Cid y Gerardo Berodia atraviesan una etapa de gran estabilidad desde que comenzaron su discreta relación en 2022. En la misma felicitación de cumpleaños, Almudena compartió diez instantáneas del último año definiendo al exfutbolista con un sinfín de adjetivos: "confidente, disfrutón, profundo, presente, currante, tranquilizador, autónomo, generoso, apuesto, suertudo".

Además, recordó con nostalgia algunos de sus momentos más íntimos, haciendo alusión a su reciente proceso de salud: "Un día en el que parecíamos sacados de un cuento de fantasía, la felicidad de lo simple, hasta en el trabajo tienes rollo, tu mirada de 'todo está bien', los paseos contigo con mi nueva cadera, el 10 te caracteriza en todos los sentidos...".

Esta romántica declaración se alinea con lo que la propia Almudena Cid confesaba hace unas semanas en una entrevista para la revista Lecturas, donde se mostraba completamente ilusionada con su pareja actual, comparando su sintonía con una metáfora muy particular: "No me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero es verdad que era una persona que yo había visto una vez en mi vida. Una vez en una boda en 2011 y nunca más. Luego nos reencontramos y he encontrado, como con unos buenos zapatos, una persona con la que estoy cómoda. Alguien de la talla perfecta para mí. Estoy 'in love'".

A pesar de la complicidad y el apoyo mutuo que se han demostrado tras este último bache mediático, Almudena Cid prefiere tomarse las cosas con calma y no piensa en pasar por el altar. "No, porque no. Además, estoy muy centrada en mi casa. Y en vivir el día a día", aseguró Almudena, desvelando que su plan de futuro más inmediato es mudarse en septiembre a la casa que se está construyendo en el norte, cerca de sus padres, lejos del foco de las polémicas.