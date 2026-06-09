Katy Perry y Justin Trudeau debutan juntos y acaramelados en una alfombra roja

Katy Perry y Justin Trudeau dieron un paso más en su relación al hacer su debut oficial en una alfombra roja durante el Festival de Tribeca, celebrado este lunes 8 de junio en Nueva York.

El ex primer ministro canadiense, de 54 años, acompañó a la estrella del pop, de 41, en el estreno de Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, la película que recoge la experiencia de su última gira mundial. Perry deslumbró con un vestido blanco de cuello halter adornado con detalles florales en forma de rosas y un elegante recogido, mientras que Trudeau optó por un clásico traje negro combinado con camisa blanca.

Durante el evento, Trudeau se mostró sonriente mientras la cantante saludaba a los seguidores y atendía a los medios de comunicación presentes en la alfombra roja. En declaraciones exclusivas a la revista People, Perry explicó las diferencias entre este nuevo proyecto y el documental que lanzó hace más de una década.

"Esto es muy diferente a Part of Me", afirmó la artista en referencia a la producción estrenada en 2012. "Aquello era más un documental sobre mi vida, mientras que esto es realmente una experiencia de concierto al más alto nivel para los fans".

La intérprete de Thinking of You destacó además que este trabajo está dedicado especialmente a quienes la han acompañado a lo largo de su carrera. "Quiero decir, estoy haciendo todo esto por mis fans porque son ellos quienes me han ayudado durante todos estos años, más de 18 años, y es algo muy bonito de plasmar", señaló.

La pareja ya había sido vista anteriormente en algunos eventos públicos. Uno de ellos fue la fiesta Beef Season 2 Montecito Tastemaker, celebrada en abril, donde posaron junto a Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, y su esposa Nicole Avant. Entre los invitados también se encontraban el príncipe Harry, Meghan Markle, Charles Melton y Carey Mulligan.

Los rumores sobre una posible relación entre Perry y Trudeau comenzaron en julio de 2025, cuando ambos fueron fotografiados paseando con un pequeño perro por un parque de Montreal. Poco después, también fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon.

Un representante del establecimiento declaró entonces a People que la pareja "parecía haber disfrutado de una velada fantástica" y explicó que ambos conocieron al chef Danny Smiles y visitaron la cocina tras la cena para agradecer personalmente el trabajo del equipo. "Fueron extremadamente amables y cercanos con el personal, y fue un auténtico placer recibirlos en el restaurante", añadió la misma fuente.

Tras aquella cita, Trudeau asistió al concierto que Perry ofreció en Montreal el 30 de julio de 2025, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación. La cena tuvo lugar apenas un mes después de que People confirmara el final del compromiso entre Perry y el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de nueve años.

En el tiempo que llevan juntos, la cantante también ha estrechado lazos con los hijos de Trudeau. Su hijo Xav, de 18 años y dedicado igualmente a la música, reveló recientemente que suele recurrir a Perry para recibir consejos sobre sus canciones. "Cuando estoy realmente satisfecho con una canción, se la envío", explicó durante una entrevista en el podcast Can't Be Censored. "Siempre está dispuesta a darme consejos o decirme qué debería cambiar".