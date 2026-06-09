La justicia estudia liberar a Marius Borg por el grave estado de salud de su madre Mette-Marit de Noruega

La Justicia noruega ha autorizado la puesta en libertad de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, para que pudiera permanecer junto a su madre, cuyo estado de salud se ha agravado en los últimos meses. Sin embargo, la decisión quedó suspendida después de que la Fiscalía presentara un recurso de apelación de forma inmediata.

Como consecuencia, el joven de 29 años continuará en prisión preventiva hasta que una instancia superior resuelva si mantiene o revoca la medida acordada por el Tribunal de Oslo.

Høiby, nacido antes del matrimonio entre Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon, permanece encarcelado desde comienzos de febrero. El pasado mes concluyó un proceso judicial en el que afrontó decenas de acusaciones relacionadas con delitos sexuales y violencia doméstica.

Tras varias semanas de audiencias, la Fiscalía lo acusa formalmente de haber violado a cuatro mujeres y de ejercer violencia de manera reiterada contra una expareja. El fallo judicial está previsto para la próxima semana.

Durante la vista celebrada el pasado lunes para evaluar su petición de libertad, Høiby aseguró que la situación de su madre representa una enorme carga emocional. La princesa heredera padece una enfermedad pulmonar crónica e incurable que se ha deteriorado recientemente, hasta el punto de que los especialistas la han incluido en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

En su resolución, el Tribunal consideró que mantener al acusado en prisión podría ocasionar un perjuicio significativo tanto para él como para su madre debido a las circunstancias familiares excepcionales que atraviesan.

Por su parte, la acusación mantiene su petición de una condena de siete años y siete meses de cárcel para Høiby, quien, aunque pertenece al entorno de la familia real, no forma parte oficialmente de la Casa Real noruega.

El caso ha generado una intensa atención mediática en Noruega y ha supuesto un nuevo desafío para la imagen de la monarquía. La polémica se suma a las controversias surgidas en torno a las revelaciones sobre los contactos mantenidos años atrás entre la princesa Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.