Los famosos se pelean por ver al papa León XIV

La reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina, además de sus nietos Victoria Federica, Miguel y Pablo Urdangarin, se reunieron el lunes con el papa León XIV en la Nunciatura en una visita privada que organizó Felipe VI.

Ha trascendido un vídeo en el que Cristina elogió el discurso en el Congreso de los Diputados. "Ha sido tan necesario, tan bonito...", señaló, mientras que doña Sofía apostilló que fue "impresionante". Por su parte, Victoria resaltó que "se necesitaba".

La reina emérita, que también acudió a la misa celebrada en la Catedral de la Almudena, eligió el privilegio del blanco y lució un traje de chaqueta de Alejandro de Miguel, que también se encargó del traje de la presentadora Patricia Pardo en el Bernabéu.

En el estadio del Real Madrid, abarrotado hasta la bandera, pudimos ver a Eugenia Silva, Cari y Myriam Lapique, Luis Alfonso de Borbón, María Margarita Vargas, Colate Vallejo Nágera con Roscón, su sobrino, o Vickyfede de nuevo con su novio Jorge Navalpotro.

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico repasó la visita de León XIV a Madrid, especialmente ese desfile de famosos que hemos visto en los diferentes actos. Beatriz Miranda se mostró muy indignada con el "enchufismo" de algunas personalidades como la reina Sofía, que organizó una reunión privada con varios miembros de su familia. En este sentido, la presentadora Isabel González bromeó con que la convocatoria parecía la de una agencia de publicidad en la que "llaman a gente del mundo de la prensa, de la sociedad, pero nunca sabes exactamente cuál es el criterio de selección".

"Eso no se tiene que hacer. La Sociedad Civil era el millón y medio que estaba en la calle. No los amigos famosos del 'cardenal ambicioso'. El concepto es el pueblo de Dios, no la Sociedad Civil", sentenció Federico Jiménez Losantos sobre el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid.

Gloria Camila Ortega descarta cualquier tipo de reconciliación con su hermana, Rocío Carrasco. Ambas vuelven a estar en el punto de mira a pocos días del estreno de la serie documental producida por la hija mayor de Rocío Jurado, La más grande, con motivo del 20.º aniversario de la muerte de la icónica artista.

"¿Sabéis todas las barbaridades que ha dicho de mi padre? ¿Crees que en un día como hoy debería estar?", expresó en el acto en el que su padre, Ortega Cano, inauguró un azulejo con su nombre en la plaza de toros de Las Ventas. Sin contener la rabia, dejó claro que la puerta está totalmente cerrada a un posible acercamiento.