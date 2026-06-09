Los Reyes retoman su agenda en Zarzuela tras la histórica visita del papa León XIV

Tras un fin de semana marcado por la histórica visita a Madrid del papa León XIV, en la que ejercieron de anfitriones junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, Don Felipe y Doña Letizia han retomado este lunes su actividad institucional habitual presidiendo dos audiencias en el Palacio de La Zarzuela.

En primer lugar, se han reunido con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona. El objetivo de este encuentro ha sido preparar la próxima ceremonia de entrega de sus galardones, un acto que tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Liceo de la Ciudad Condal. Posteriormente, han recibido al patronato y al consejo científico de la Fundación Lilly, con motivo de la celebración de su vigesimoquinto aniversario.

Ambos compromisos de marcado carácter institucional sirven como antesala a un nuevo desplazamiento oficial. Los Reyes pondrán rumbo a Cataluña para acompañar nuevamente al Sumo Pontífice en la Santa Misa que se oficiará este miércoles en la basílica de la Sagrada Familia. Este evento religioso cobrará especial relevancia internacional, ya que coincidirá con la inauguración de la Torre de Jesucristo, hito arquitectónico que convierte a la emblemática e inacabada obra de Antonio Gaudí en la iglesia más alta del mundo.

Para esta ocasión, la Reina ha recuperarado de su vestidor un vestido camisero en un rosa de Hugo Boss que estrenó en el año 2021 durante su visita a la exposición Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021), organizada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con motivo del centenario del nacimiento del célebre cineasta español.

Desde aquel estreno, la Reina ha rescatado este diseño en diversas ocasiones, demostrando su idoneidad para compromisos diurnos. El vestido destaca por su escote en uve sin cuello, manga larga —que en esta ocasión ha llevado remangada para hacer frente a las altas temperaturas de la capital—, con falda midi rematada con volantes, puños abotonados y un cordón a juego adornado con herrajes a modo de lazada que permite ceñirlo a la cintura. Para completar y elevar el estilismo, doña Letizia ha apostado por la comodidad estival calzando unas alpargatas de cuña en el mismo tono con lazada al tobillo de Calzados Picón, acompañadas de sus ya clásicos pendientes de doble daga de la firma Gold&Roses.