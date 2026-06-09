Muere la vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz

El pasado domingo fallecía en una residencia de Majadahonda, a las afueras de Madrid, donde permanecía desde 2023, la controvertida vidente Cristina Blanco, que debía su popularidad a varios programas de televisión en la década de los 90. Tuvo luego algunos problemas por una estafa que le achacaron y, a su vez, trastornos mentales, tras los que se vio obligada a abandonar su presencia en la pequeña pantalla. Era madre del reconocido actor Miguel Ángel Muñoz.

Contaba sesenta y un años y su verdadera identidad era la de Manuela Blanco Cantero. Nadie sabía de su existencia hasta aparecer como futuróloga en el programa de María Teresa Campos Día a día, y también en el espacio de la hija de esta, Terelu Campos, Con T de tarde. Tenía una clientela entre cuyos nombres estaban Belén Esteban, Lara Dibildos, Rosa Benito, Rocío Carrasco y la familia Campos en pleno, todas ellas creyentes de cuantas adivinanzas les surtía la ahora fallecida. En vista de la popularidad que la sostenía ante las cámaras, publicó también un libro: Consejos mágicos de Cristina Blanco.

Pero todo aquel negocio de Cristina Blanco se vino abajo el día que se descubrió que había sido acusada de estafa por robo de tarjetas de crédito en un hotel en 2007. La condenaron a dieciséis meses de prisión, que no llegó a cumplir por carecer de antecedentes. Ya a partir de aquel suceso, su credibilidad como vidente desapareció de la noche a la mañana. Incluso con el añadido de una cámara que cuestionó su trabajo. Y comenzó su infierno, víctima de una depresión severa que la llevó a la clínica López Ibor durante una temporada. La diagnosticaron trastorno bipolar.

Cuando fue recuperándose de sus problemas mentales, pudo trabajar una temporada en la sección de cosmética y perfumería de unos grandes almacenes. Pero su salud fue quebrándose por otras razones desconocidas y en 2023 le amputaron la pierna izquierda.

Su existencia era preocupante. Separada de su marido, encontró al menos el cariño constante de su hijo Miguel Ángel Muñoz (así se llama también su progenitor) y dos hijas adoptadas, Gabriella y Mabilia. Son quienes han estado pendientes de ella, ya ingresada como decíamos en una residencia.

Miguel Ángel Muñoz estrenó en el pasado vigésimo noveno Festival de Cine de Málaga un documental, La última vuelta, donde además de director y productor, asimismo en su papel de actor, confesaba el dolor que le produjo la muerte de su tata, unido al que seguía manteniendo por la situación de su madre. Para paliar en lo posible ese estado anímico, estuvo un año practicando como piloto de carreras, método que le sirvió, al menos, para alejar de su mente todos sus problemas.

Tras la muerte de su madre, Miguel Ángel ha escrito en su cuenta de Instagram una emotiva carta en la que vuelca sus sentimientos hacia ella. Este lunes, día 8, acudió al tanatorio de Majadahonda para darle su último adiós entre lágrimas. Su desesperación era ostensible ante los reporteros. Le espera el 4 de julio una cita en el Teatro Romano de Mérida, donde tendrá que dominar la tristeza que le embarga para cumplir con su presencia en ese colosal escenario.