Isak Andic, su gran ilusión truncada por el fatídico accidente

Todavía no se ha aclarado lo que ocurrió ese 14 de diciembre de 2024 cuando el fundador de Mango perdió la vida practicando senderismo acompañado de su hijo Jonathan Andic, precipitándose por un barranco a más de 100 metros de altura en la zona de las montañas de Montserrat. Un caso que está en manos de la Justicia. En un principio, en las investigaciones se dijo que había sido un accidente, pero al reabrirse el caso se detuvo a su hijo acusándole de homicidio.

La defensa alega que el empresario padecía de artrosis, y que eso podría haberle provocado la caída accidental, causándole la muerte. De momento habrá que esperar el veredicto de los jueces. Me comentan fuentes cercanas a Andic que era un hombre feliz, que estaba muy ilusionado con la adquisición de un nuevo barco, de 81 metros de eslora —nada más y nada menos— que estaba construyéndose en unos astilleros en Holanda.

Nada más ocurrir el accidente, la obra quedó totalmente paralizada. De sobra es sabido que era un enamorado del mar, le apasionaba y emprendió un viaje alrededor del mundo con su novia, la exgolfista y empresaria barcelonesa Estefanía Knuth, pero lo tuvo que suspender por razones laborales de la empresa, que se quedó en manos de su hijo. Le encantaba navegar solo con la tripulación durante un mes, y su cocinero le preparaba sus platos favoritos. Lo hacía todos los años. El Atlántico le gustaba mucho y tenía muy buena relación con Amancio Ortega.