Kiko Jiménez alquila su chalet en Madrid por 3.700 euros al mes

Kiko Jiménez ha puesto en alquiler su chalet situado en una bonita parcela de la localidad madrileña de Valdemorillo, una propiedad que intentó vender en 2022 por un millón de euros, pero para la que no encontró comprador. "No es el Bernabéu, pero también es mi gran proyecto", escribió en agosto de 2021 durante la construcción.

En mayo de 2022, una vez terminada, vendió la exclusiva a la revista Lecturas para enseñar su "sueño". "Aún no me creo que esté aquí tumbado mirando la revista en la que os enseño mi casa. Sueño cumplido", escribió en Instagram. Sin embargo, tan solo dos meses después de enseñar la vivienda que en ocasiones compartía con su novia Sofía Suescun, el excolaborador de Sálvame decidió deshacerse de ella y mudarse en pareja, aunque ahora se puede encontrar en portales inmobiliarios en régimen de alquiler por 3.700 euros al mes.

La vivienda se despliega en una sola planta con 250 m2 de superficie construida levantada sobre un terreno de 1.800 m2. Su diseño contemporáneo apuesta por las grandes superficies acristaladas que disuelven el límite entre interior y exterior. El inmueble cuenta con dos baños y tres dormitorios, el principal en suite con baño y vestidor. En esta línea, la distribución gira en torno a un salón que integra chimenea de bioetanol y televisión de 80 pulgadas y que está abierto a la cocina con isla.

En el exterior, el jardín se organiza en diferentes alturas que crean zonas independientes de ocio. La protagonista es la piscina salina, rodeada de tumbonas y sombrillas, con el verde de los pinares de Valdemorillo como telón de fondo. La parcela dispone también de garaje y punto de carga para vehículos eléctricos.

La vivienda se encuentra en Valdemorillo, en una urbanización privada con personal de seguridad, conserje, videovigilancia, zonas de ocio, restauración y supermercado, según reza el anuncio. Esta localidad madrileña está a tan solo 39 kilómetros del centro de Madrid. También está muy cerca de El Escorial y está parcialmente integrada en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y enclavada en la Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid.