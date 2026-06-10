Muere Cristina Blanco, la pitonisa de los famosos y madre de Miguel Ángel Muñoz

Semana publica en exclusiva una información que ya adelantaron las televisiones el martes por la tarde: el fallecimiento de Cristina Blanco, conocida como "la bruja de los famosos" de la década de los 90 y madre del actor y bailarín Miguel Ángel Muñoz.

Cuenta la revista que Blanco ha fallecido a los 61 años como consecuencia de un infarto el pasado sábado en su residencia de Majadahonda, en Madrid. Su salud había sido delicada desde hace décadas. Este mismo semanario publicó en 2023 una de las últimas imágenes de Cristina, en la que se veía que le acababan de amputar una pierna. A ello se suma la enfermedad mental que padeció durante años y que llevó a su hijo a apartarla del universo mediático. Ahora en las fotos vemos a Miguel Ángel Muñoz abandonando el tanatorio en el que fue velada en la más estricta intimidad. Tanta que nadie se había enterado.

Cristina Blanco pasará a la historia por haber sido la bruja de José María García, Rocío Carrasco, Belén Esteban o María Teresa Campos. Era una habitual de la quiromancia en la Marbella dorada. Y buena parte de la plantilla de la cadena COPE solicitó, presuntamente, sus servicios adivinatorios en la época más convulsa de la emisora. Tuvo problemas judiciales por un robo de tarjetas de crédito, adoptó a dos niñas a las que estaba unida.

Hoy merece la pena rescatar una crónica escrita por Jesús Mariñas en La Razón en diciembre de 2017. Contaba el periodista que habían sido íntimos antes de que ella se retirase de la vida pública, y hablaba de sus dotes adivinatorias, de las que no creía ni una palabra: "Ella se enriquecía, salía, leía manos, echaba cartas y competía con nosotros en plan investigador preguntando, previo pago a criados, las peculiaridades de su variopinta clientela". Y así predecía su futuro.

Ha querido la casualidad que Diez Minutos publique este miércoles nuevas fotografías de Miguel Ángel Muñoz con su novia, la actriz canaria Ariadna Guerra, con la que lleva un año de relación. La pareja, que comenzó su relación a principios del año pasado, paseó por las calles de Madrid.

Tana Rivera y Roca Rey ya no se esconden

Diez Minutos es la única revista que no se rinde al Papa y dedica su portada a Tana Rivera y Andrés Roca Rey con una foto de agencia en la que vemos a la pareja paseando por las calles de Madrid cogidos de la mano. Por fin. Ya no se esconden. Su asistencia a la plaza sevillana de La Maestranza como pareja fue la confirmación oficial de su noviazgo.

Diez Minutos dedica un aparte al "suegro". Francisco Rivera es, según la revista, un "pilar fundamental" para el torero peruano.

Las hijas de Tita Thyssen intentan dar imagen de tranquilidad a bordo del Mata Múa

Semana vuelve a ser la portavoz oficiosa, un miércoles más, de lo que está pasando en la familia Thyssen. Si hace un mes avanzó que la baronesa había tenido que ser ingresada de urgencia por una dolencia que desconocemos, ahora publica unas fotos con las que se pretende difundir sensación de cierta normalidad.

Hay mucha rumorología sobre por qué Carmen Cervera no se ha dejado ver desde que fue hospitalizada y por eso todo gesto se mide con lupa. Y el hecho de que sus hijas estén disfrutando del mar puede interpretarse como un gesto de que Tita está mejor.

Según la revista, el pasado 3 de junio el barco de la baronesa, el Mata Múa, zarpó del puerto de Barcelona con destino a Sant Feliú de Guixols, la localidad en la que la baronesa posee su residencia "Más Mañanas".

Unos días después, como vemos en las fotos, sus dos hijas mellizas disfrutaron de la embarcación con un grupo de amigos con los que realizaron deportes náuticos. Sabina, la más retraída de las dos, dio unas clases de paddlesurf, modalidad que está practicando con un monitor. Carmen, la hija llamada a suceder a su madre al frente de sus negocios, disfrutó de las bondades del mar con su pandilla.

Las portadas se rinden al papa León XIV y a los Reyes como los mejores anfitriones

Hola, Semana y Lecturas se rinden al papa León XIV en sus portadas del miércoles con imágenes del pontífice durante la primera parte de su visita a España, la que se ha desarrollado en Madrid.

"El Papa hace historia en su visita a España", titula Hola, que reserva un recuadro para la familia real. Semana ha elegido la misma imagen: León XIV saludando con la mano alzada y la frase "Histórica visita del papa León XIV". Lecturas se decanta por un fotomontaje con la Sagrada Familia al fondo, quizá porque la publicación tiene su sede en Barcelona. Diez Minutos nos da una tregua con un pequeño recuadro en portada.

El despliegue de todas ellas es apabullante. Imágenes de los vestidos elegidos por la reina Letizia, que según hemos sabido en Es la Mañana de Federico también se decantará por el privilegio del blanco en la misa de la Sagrada Familia, de los escogidos por la princesa y la infanta, fotografías del interior del Palacio Real o de la legión de católicos que han asistido a los distintos eventos organizados.

También hay hueco en todas las revistas para la reina Sofía, impecable también de blanco, como reina católica que es.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Los Grimaldi despliegan su glamour en el Gran Premio de Mónaco. Hola ha fotografiado a todos los miembros de la familia real, que se han dejado ver en el circuito urbano de Fórmula 1 como parte de su promoción. Carlota Casiraghi, la princesa poetisa, ha vuelto a llevarse todas las miradas con un vestido minifaldero de cuero morado. Kim Kardashian también ha pisado fuerte ahora que sale con Lewis Hamilton.

Entre los invitados también destaca Fernando Alonso, que ya no esconde su gusto por el lujo y que se ha dejado fotografiar, de manera excepcional, con su mujer, Melissa Jiménez. El piloto ha pedido al canal DAZN que ella sea la única reportera que se encargue de sus entrevistas. La periodista acaba de reincorporarse al trabajo después de su baja por maternidad.

Andrés Pajares recibe el alta hospitalaria tras haber permanecido hospitalizado varios días debido a una neumonía. El humorista ya se recupera en casa y se centra ahora en cuidar su espalda, de la que ha sido operado recientemente.