Claudia Osborne anuncia su tercer embarazo con José Entrecanales y desvela el nombre elegido

Claudia Osborne, la menor de las tres hijas que Bertín Osborne tuvo durante su matrimonio con la recordada Sandra Domecq, está de nuevo embarazada. En los próximos meses dará la bienvenida a su tercer hijo en común con José Entrecanales. Este feliz acontecimiento coincidirá además con una fecha muy señalada para la pareja, ya que pronto celebrarán su quinto aniversario de boda, consolidando así su sólido proyecto de vida en común.

La escritora y creadora de contenido ha elegido sus perfiles oficiales en redes sociales para compartir la buena nueva con sus seguidores. Mediante un emotivo mensaje, ha explicado los motivos de su silencio durante estos primeros compases de la gestación. "Después de un año muy duro, tenemos la grandísima suerte de poder anunciar que vamos a tener a nuestro tercer hijo. Es la primera vez que hemos podido vivirlo en la intimidad durante todo el primer trimestre", ha relatado en su escrito, subrayando lo mucho que necesitaban llevarlo de esta manera.

Esta discreción autoimpuesta responde a las experiencias previas vividas por el matrimonio. En sus embarazos anteriores, la noticia saltó a los medios de comunicación mucho antes de lo que a ellos les hubiera gustado, privándoles de la tranquilidad necesaria en esas semanas iniciales. "Y ahora, con toda la alegría y la paz del mundo, os lo contamos. Deseando conocerte, Joselito", ha añadido la feliz madre. Con estas afectuosas palabras, ha confirmado que el bebé que espera es un varón y que heredará el nombre de su progenitor, José.

Para acompañar esta importante revelación, la hija del intérprete ha publicado un enternecedor vídeo que muestra una ecografía del pequeño. En la grabación se puede escuchar con claridad el latido del corazón del bebé, lo que demuestra que el proceso avanza de forma favorable. Este nuevo integrante se convertirá muy pronto en el compañero de juegos ideal para las dos hijas mayores de la pareja: Micaela, que el próximo 30 de junio celebrará su cuarto cumpleaños, y Violeta, que cumplió dos años el pasado mes de enero.

Tanto la hija del cantante como el financiero, que es a su vez hijo de José Manuel Entrecanales, actual consejero delegado de la compañía Acciona, se encuentran completamente volcados en la crianza de sus pequeñas. La llegada del nuevo miembro supone una inmensa alegría para todo el clan, que en los últimos tiempos ha acaparado titulares por motivos muy diversos. Ahora, el foco vuelve a situarse en una excelente noticia que amplía esta conocida saga familiar.