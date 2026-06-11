Gloria Camila cierra la puerta a Rocío Carrasco: "Las cosas se van poniendo cada vez más chungas"

Gloria Camila ha reaparecido públicamente en Sevilla, asistiendo junto a su pareja sentimental, Álvaro García, a la entrega de los Premios Andaluces de la Moda, donde ha querido reiterar su compromiso con su faceta empresarial con la marca que creó, Bakkus.

Gloria ha reconocido que abrirse camino en este ámbito está resultando un verdadero desafío, admitiendo que la exposición mediática añade una presión adicional a su trabajo. "Al estar tan expuesta o al ser un poco más personaje público, también te miran con lupa, todo es más criticado", ha reflexionado. Pese a las dificultades, la joven se mantiene firme en su intención de consolidar una firma enfocada en la moda sostenible, confiando plenamente en su propio criterio y en su personalidad a la hora de diseñar.

Más allá de sus proyectos profesionales, la actualidad familiar ha marcado gran parte de su intervención. Recientemente, la revista Semana publicó una emotiva carta escrita por ella con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Al respecto, ha confesado que perder a su madre a una edad tan temprana la obligó a crecer de forma prematura. "He madurado antes de lo que debía", ha explicado, recordando cómo con apenas doce años ya acompañaba a su padre a eventos nocturnos o lidiaba con una carga emocional impropia para una niña.

Esta misiva no es un hecho aislado. Según ha relatado, lleva escribiendo a su progenitora desde que falleció, una costumbre que considera terapéutica y que complementa con la ayuda profesional de un psicólogo. "Yo escribo mucho, hablo mucho, le rezo a Dios y a ella", ha compartido visiblemente emocionada. En este sentido, ha destacado que, pese al poco tiempo que compartieron, los valores familiares de la artista quedaron profundamente arraigados en ella, forjando la persona que es hoy en día.

Sin embargo, la emotividad dio paso a la firmeza al ser preguntada por la situación con la primogénita de la cantante. Con un dardo velado, señaló que quienes no quieren seguir esos principios que hagan con su vida lo que deseen. Las declaraciones no dejaron lugar a dudas sobre la nula relación que mantiene con Rocío Carrasco. "Yo ya cerré las puertas(...); las cosas se van poniendo cada vez más chungas", ha sentenciado. Lejos de buscar un acercamiento, la empresaria ha advertido que las tensiones aumentan, sugiriendo que podría emprender acciones legales para defender sus intereses y los de su hermano, José Fernando, frente al presunto beneficio económico que la otra parte estaría obteniendo del legado materno. "Voy a hacer lo que tenga que hacer", ha concluido, reafirmando que su verdadera familia son quienes la han apoyado en los momentos difíciles.