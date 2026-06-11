Kiko Rivera estalla contra su hermana Isa por la herencia de 'Paquirri': "Ni pincha ni corta"

La interminable controversia sobre el legado del torero Francisco Rivera, Paquirri, ha sumado un nuevo capítulo que vuelve a poner el foco mediático sobre la familia Rivera-Pantoja. Décadas después del fallecimiento del diestro, el reparto de sus bienes más preciados, entre los que destacan sus históricas cabezas de toro, continúa provocando desencuentros. La reciente confirmación de que estos objetos simbólicos serán finalmente entregados a sus hijos Francisco, Cayetano y Kiko ha avivado las tensiones familiares, devolviendo a la actualidad a Isabel Pantoja y a su entorno más cercano.

En medio de esta situación, Kiko Rivera ha decidido romper su silencio para responder de manera tajante a su hermana, Isa Pantoja, quien recientemente opinó sobre la inminente entrega de las pertenencias taurinas. "Yo creo que mi hermana aquí ni pincha ni corta. Es como una cuchara, ¿sabes?", ha afirmado el DJ, dejando claro que la influencer no debería involucrarse. Con un tono severo, el hijo de la cantante ha añadido: "Que se ocupe de lo suyo, que aquí no tiene nada que ver", evidenciando el nulo entendimiento que existe actualmente entre los hermanos.

El cruce de declaraciones demuestra que la relación familiar atraviesa un momento ciertamente delicado. De hecho, el propio Kiko ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de mantener una conversación privada con su hermana para intentar acercar posturas. Sin embargo, su actitud ha sido notablemente distinta al referirse a la decisión de su madre de ceder los citados objetos a sus allegados. "Pues no se tienen que sorprender tanto", ha señalado, restando importancia a la demora y concluyendo con un resignado "más vale tarde que nunca".

Más allá de los conflictos vinculados a la herencia familiar, el panorama profesional parece ofrecerle un refugio alejado de las polémicas. El músico ha mostrado una faceta mucho más distendida al hablar de sus recientes proyectos en la industria discográfica. En concreto, ha manifestado su entusiasmo por su inminente colaboración musical con Ronaldinho: "Ay, sí, sí, muy contento, la verdad que sí", ha confesado con evidente ilusión.

Por otro lado, la esfera privada de la familia mantiene otras incógnitas. La figura de Lola, por su parte, prefiere mantener un perfil bajo frente a los medios de comunicación. En este sentido, ha guardado silencio absoluto al ser preguntada sobre si actuará en el show que su suegra, Isabel Pantoja, tiene previsto ofrecer en la ciudad de Sevilla. Esta actitud reservada alimenta la expectación sobre el papel que jugará el entorno directo en los próximos compromisos de la artista andaluza.