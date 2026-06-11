Kiko Rivera ningunea a Isa Pi y la llama "cuchara"

Kiko Rivera se ha revuelto al escuchar la opinión de su hermana Isa Pi sobre el supuesto reparto de las famosas cabezas de toro extraídas de Cantora con nocturnidad, alevosía y grabación. Como colabora en televisión, ha tenido que responder cuando le preguntaban. Y ha sido escueta y elegante: "Me parece bien que Kiko haga el bien".

A Kiko estas declaraciones no le han sentado bien y ha respondido airado a Chabelita. "Mi hermana es una cuchara". Se entiende esta expresión como que la joven "ni pincha ni corta… ni tenedor ni cuchillo". Y ha añadido: "Que se ocupe de lo suyo, que aquí no tiene nada que ver", dejando claro que cualquier atisbo de reconciliación es poco probable.

Hasta catorce ministros se pelearon ayer por sentarse entre los fieles que acudieron a la misa de León XIV en la Sagrada Familia. Ahora son devotos, sobre todo Yolanda Díaz, que se ha llevado a su hija, Carmiña, a la Sagrada Familia. Pedro Sánchez encabezó la comitiva y no tuvo reparo en caminar hasta el altar junto a su mujer, la imputada Begoña Gómez. El vestido de la reina Letizia era el mismo que llevó para la misa de inicio del pontificado de León XIV.

Se han filtrado nuevas fotografías del concierto de Bad Bunny al que asistieron la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hubo un momento en el que ambas, junto a sus amigas, estaban mirando hacia una zona. Pues en estas imágenes en las que todas están mirando, lo que pasaba era que un chico le pedía matrimonio a una chica y le entregaba un anillo.

Lourdes Ornellas ha intervenido en Es la Mañana de Federico ya que hoy inaugura el Museo Camilo Sesto en Alcoy. Lourdes ha confesado que ha tenido mucho apoyo del Ayuntamiento y se ha ocupado también del mausoleo, que ya está abierto. Camilo se encuentra enterrado con sus padres; si el mausoleo es moderno es porque Camilo no era creyente y quería algo moderno. Ha confesado que su hijo, que está ingresado en estos momentos, se está recuperando y se encuentra mejor.

Lourdes está muy ilusionada con este proyecto ya que el año pasado sacó un disco en vivo de Camilo, Osaka, grabado en Japón, que la propia Lourdes encontró y que no se había publicado. Este año volverá a sacar otro disco que se llamará Los 80 de Camilo. Asimismo ha comentado que echa de menos el cariño con que en México tratan a los artistas, todo lo contrario que en España.