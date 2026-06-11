La gran alegría de Julia Otero: su hija Candela cumple el sueño por el que luchó más de una década

Candela Otero ha dado un paso decisivo en su carrera al obtener el título de especialista en Angiología y Cirugía Vascular, culminando así un proceso formativo que se ha prolongado durante más de doce años. A sus 29 años, la hija de la periodista Julia Otero y del médico Josep Martínez se incorpora plenamente a una especialidad médica de alta exigencia tras completar su residencia hospitalaria.

Lejos de la exposición mediática que rodea habitualmente a figuras públicas, Candela ha desarrollado su trayectoria profesional con absoluta discreción. Desde su infancia, sus padres apostaron por preservar su privacidad, una decisión que la ha mantenido alejada de los focos mientras avanzaba en su formación académica.

Tras licenciarse en Medicina en 2019, superó el examen MIR e inició su especialización en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Cinco años después, ha completado con éxito su residencia, alcanzando el objetivo profesional por el que llevaba años trabajando.

La noticia fue compartida recientemente por Julia Otero, que aprovechó la ocasión para destacar el esfuerzo que exige la formación médica en España y reivindicar el compromiso de los profesionales sanitarios. La comunicadora no ocultó su orgullo por un logro que representa años de estudio, sacrificio y dedicación.

La carrera de Candela ha estado estrechamente ligada al ámbito sanitario, siguiendo los pasos de su padre. Una elección que su madre siempre ha respaldado públicamente, reconociendo en varias ocasiones que nunca deseó influir en el rumbo profesional de su hija.

Más allá de su faceta académica, Candela desempeñó un papel fundamental durante uno de los momentos más difíciles para la familia. En 2021, cuando Julia Otero anunció que padecía cáncer de colon, la joven se encontraba preparando el examen MIR. A pesar de la complejidad de la situación, se convirtió en uno de los principales apoyos de la periodista durante el tratamiento y la recuperación.

Ese vínculo quedó reflejado también en una de las escasas intervenciones públicas de Candela. En 2021 recogió en nombre de su madre una Mención de Honor en los Premios Nacionales de Comunicación, donde dedicó unas palabras cargadas de admiración hacia la periodista, a quien definió como un referente personal y profesional.

A la satisfacción por su reciente logro médico se suma otro acontecimiento destacado en su vida personal. En julio de 2025 contrajo matrimonio con su pareja, Pol, en una ceremonia celebrada en el Penedès y organizada con la misma discreción que ha caracterizado siempre a la familia.

Con su incorporación como especialista, Candela Otero inicia una nueva etapa profesional respaldada por una sólida formación y por una trayectoria construida lejos de la notoriedad pública. Un camino marcado por la vocación médica y el compromiso personal que hoy encuentra una de sus mayores recompensas.