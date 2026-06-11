Lourdes Ornelas en esRadio: emocionada por la apertura del Museo Camilo Sesto y feliz por el estado de salud de su hijo

Lourdes Ornelas conoció a Camilo Sesto cuando ella tenía 17 años y con apenas 19 ya viajó con el artista a España desde su México natal. "Era una fan y sigo siendo una fan de Camilo". Ornelas, siempre discreta en un segundo plano, fue su asistente personal y mano derecha durante muchos años, además de ser la madre del único hijo del cantante, Camilo Blanes, nacido en 1983.

A día de hoy, Lourdes continúa con el legado de Camilo, no solo a nivel personal sino también el artístico. Para ella hoy es un día importante, y por ese motivo ha querido entrar en Es la Mañana de Federico ya que hoy se inaugura el Museo Camilo Sesto en la ciudad alicantina de Alcoy, y que ya se podrá empezar a visitar en el día de hoy.

Lourdes ha querido recalcar en primer lugar lo que ha costado poner en marcha este proyecto, valorado en un millón de euros, agradeciendo al Ayuntamiento de Alcoy su apoyo para que esta iniciativa saliera adelante. Un museo innovador, en el que se fusionan las nuevas tecnologías con objetos originales del artista y otros que le han hecho llegar amistades, de los que se ha encargado la propia Ornelas. "Todo lo que encuentro lo mando a restaurar", comenta.

Y no es lo único de lo que se ha ocupado Lourdes en Alcoy. También del mausoleo del artista, obra de Miguel Botella, que ya está abierto. Se trata de un espacio innovador, que fue criticado por muchos, y que la propia Lourdes se ha encargado de explicar. "Camilo era supermoderno, un adelantado a su época y no era creyente. Habrá gente que no le guste, pero es precioso". En dicho mausoleo se encuentran también los padres del artista así como las cenizas de Camilo, que la propia Lourdes ha tenido que esconder para que no se profanase la tumba, ni que nadie se llevase nada.

El proyecto del museo le ha venido muy bien a Lourdes porque le ayuda a desconectar, sobre todo de la difícil situación que ha pasado con su hijo. Ella misma nos ha confesado que "no me gusta ser dramática, ni ser víctima, ni que me llamen pobrecita, ni madre coraje. No me gusta". Afortunadamente, Camilo se está recuperando bien. "Mi hijo ya está bien, está en un lugar maravilloso, se está rehabilitando y eso es lo más importante para mí. Estoy contenta por lo de hoy y porque mi hijo está mejor".

Las canciones de Camilo siguen sonando, concretamente, como nos revelaba Lourdes, en México y Estados Unidos. "En México respetan mucho a los artistas y allí Camilo es Dios". Ella es la que se ocupa de la gestión de los perfiles de Camilo en redes sociales así como de los derechos del cantante, que no es una fortuna menguante. Por ejemplo, el año pasado sacó un disco en vivo de Camilo, Osaka, grabado en Japón en vivo, que la propia Lourdes encontró y que no se había publicado. Además volverá a sacar otro disco "con canciones no tan inéditas pero diferentes" que se llamará Los 80 de Camilo.