Makoke y Gonzalo Fernández ya se han casado: boda secreta en Ibiza antes de la gran celebración

La historia de amor entre la colaboradora de televisión Makoke y el empresario Gonzalo Fernández Figares comenzó de manera fortuita hace tres años, cuando sus caminos se cruzaron en una cena gracias a una amiga en común. El flechazo fue tan instantáneo y profundo que la televisiva no tardó en proclamar su felicidad públicamente, asegurando que daba gracias al universo por haberle permitido conocer el amor más puro, bonito y maravilloso que había sentido jamás. Tras un romance intenso que se consolidó rápidamente, la pareja decidió dar el paso definitivo hacia el matrimonio.

Su intención inicial era casarse a finales del verano anterior en un idílico enclave de Ibiza, la exclusiva Hacienda Na Xamena, pero el destino y una serie de complicados acontecimientos familiares y judiciales los obligaron a aplazar sus planes de boda. Finalmente, el esperado enlace ha tenido lugar en la isla balear, donde sorprendieron a todos al formalizar legalmente su matrimonio en la más estricta intimidad un día antes de la gran celebración oficial programada con sus familiares y amigos íntimos.

Problemas familiares y legales

El camino de la pareja hacia el altar no ha estado exento de tormentas mediáticas y graves polémicas que han puesto a prueba la solidez de su relación. El escándalo más sonado estalló cuando se hizo público que Gonzalo Fernández se enfrentaba a una compleja situación legal tras ser procesado por tres presuntos delitos de violencia doméstica —incluyendo acusaciones de maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas— denunciados por su expareja en relación con unos hechos que supuestamente acontecieron en el año 2017, poco después del nacimiento de la hija que tienen en común.

El caso cobró una enorme dimensión en los platós de televisión al desvelarse que el empresario llegó a pasar una noche en el calabozo tras su detención y que la jueza encargada del caso consideró que existían indicios suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados. A pesar de la dureza de las informaciones y del revuelo generado a las puertas de sus planes nupciales, Makoke defendió a capa y espada a su entonces prometido, asegurando de forma contundente que ponía la mano en el fuego por él, que creía firmemente en su total inocencia y que todo se trataba de una estrategia para dañar la imagen pública de un hombre que, según sus propias palabras, siempre se ha mantenido alejado de los focos mediáticos y centrado en su trayectoria profesional en el sector del marketing digital y la publicidad.

A esta delicada polémica judicial se han sumado otros frentes mediáticos habituales en el entorno de la colaboradora. El permanente conflicto y los cruces de acusaciones en los tribunales entre Makoke y su exmarido, Kiko Matamoros, han seguido salpicando de forma colateral su nueva vida sentimental, especialmente tras las recientes condenas e investigaciones por presuntos delitos relacionados con la ocultación de bienes, lo que ha mantenido el foco de la prensa de crónica social sobre cada uno de sus movimientos. Asimismo, la presión del entorno familiar ante el inminente enlace y la expectación de sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, añadieron una dosis extra de nerviosismo a los preparativos. No obstante, y desafiando todas las adversidades, críticas y turbulencias legales, Makoke y Gonzalo han querido blindar su unión demostrando que su compromiso mutuo permanece inquebrantable, sellando su historia de amor con este esperado "sí, quiero" en el mar Mediterráneo.