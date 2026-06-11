Susana Uribarri, ingresada en un hospital de Madrid por una grave neumonía

Susana Uribarri no atraviesa su mejor momento de salud. Tras su reciente y comentada aparición pública en las gradas de la Caja Mágica durante el torneo Mutua Madrid Open, así como sus continuos compromisos profesionales en el programa de televisión Y Ahora Sonsoles, la tranquilidad se ha visto interrumpida. Según las informaciones proporcionadas por su entorno más cercano, la representante de famosos y colaboradora de televisión se encuentra ingresada en un hospital de Madrid a causa de una grave neumonía que le ha obligado a frenar en seco su habitual ritmo de trabajo y sus apariciones mediáticas.

Lo que en un principio no debía revestir mayor gravedad ha terminado complicándose de forma considerable. El ingreso hospitalario se produjo, en un primer momento, para llevar a cabo una simple prueba médica rutinaria que ya figuraba en su agenda desde hacía tiempo. Sin embargo, tras la finalización del procedimiento habitual, el equipo de facultativos que la atendía se percató de que la paciente presentaba evidentes problemas respiratorios.

A este cuadro clínico se le sumó de forma repentina un fuerte dolor en la zona del pulmón. Tras someterla a las pruebas diagnósticas pertinentes para descartar males mayores, los especialistas confirmaron que padecía una fuerte neumonía, motivo por el cual le han impedido regresar a su domicilio y han ordenado su hospitalización inmediata para mantenerla en observación clínica.

En estos momentos de incertidumbre, a la espera de conocer los detalles exactos sobre la evolución de este inesperado bache de salud en los próximos días, la representante de artistas cuenta con la atención médica constante y necesaria para superar la infección. Asimismo, está recibiendo el apoyo incondicional de sus amistades más cercanas y, sobre todo, de su círculo familiar, que no se ha separado de su lado desde que se confirmara el diagnóstico y prescribiera el necesario reposo absoluto.

Su hija, Carlota Uribarri, se ha convertido en su principal apoyo durante esta convalecencia. La joven, que ha logrado forjarse una sólida carrera como influencer en las redes sociales, ha querido dejar claro a través de Instagram que la prioridad absoluta en estos momentos es la recuperación de su progenitora. Tanto es así que ha decidido cancelar a última hora sus planes personales y profesionales, incluyendo un esperado viaje a Menorca.

"Pues chicos, al final mañana por problemas de salud familiares no me voy a Menorca. Ya sabéis que me apetecía mucho, así que gracias por todas las recomendaciones que disteis, pero hay que cuidar a la familia", escribió en su perfil público, evidenciando la estrecha relación que mantiene con la empresaria en estos instantes tan delicados.