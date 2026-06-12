El presentador Joaquín Prat y su pareja, la empresaria y enfermera valenciana Alexia Pla, han sido padres de una niña que ha nacido este viernes 12 de junio. El nacimiento de la pequeña se produce justo una semana después de que el periodista se despidiera temporalmente de la audiencia de su programa vespertino en Telecinco, El Tiempo Justo, argumentando que el motivo de su baja laboral era inminente: "Me voy con mi mujer, que está a punto de dar a luz a nuestra hija". La noticia de la maternidad ha sido confirmada por el propio comunicador a través de una conexión en directo con las instalaciones de Mediaset pocas horas después del alumbramiento.

El nacimiento de esta niña consolida una relación sentimental que se inició en el verano de 2022. Joaquín Prat y Alexia Pla, especializada en el sector de la estética y la salud, comenzaron su noviazgo manteniendo un perfil mediático bajo, siendo fotografiados juntos por primera vez durante la temporada estival en Ibiza. Con el paso de los años, la pareja ha afianzado su vínculo, compaginando la alta exposición pública del periodista con la actividad profesional de Pla entre Valencia e Ibiza. Para Alexia Pla se trata de su primer hijo, mientras que para el presentador es el segundo, ya que es padre de un niño nacido de su anterior matrimonio con Yolanda Bravo, con quien mantuvo una relación de doce años hasta su separación en 2021.

Joaquín Prat reaparece muy emocionado con su hija Jimena en brazos: "No me acordaba de lo que era, es un regalo". El periodista saborea la calma en Castellón tras ser padre por segunda vez con Alexia Pla. ¡Preciosa estampa! 👶❤️📺#vibrasencorte pic.twitter.com/YMDfuZ8rwH — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) June 12, 2026

La confirmación del nacimiento ha tenido lugar durante la emisión de esta tarde de El Tiempo Justo. Joaquín Prat ha realizado una intervención sorpresa mediante videollamada desde el centro hospitalario para comunicar la novedad a sus compañeros de plató y a los espectadores. "Tengo que contaros", ha anunciado el periodista antes de apartarse momentáneamente del encuadre de la cámara para buscar a la recién nacida, un movimiento que ha generado expectación en el estudio de televisión.

Joaquín Prat y Alexia Pla.

Segundos después, el comunicador ha regresado a la pantalla sosteniendo a la bebé en sus brazos para presentarla públicamente en el espacio que habitualmente conduce. "Aquí está, es una criatura preciosa", ha afirmado el presentador, quien también ha querido transmitir las sensaciones personales que le evoca este regreso a la paternidad varios años después del nacimiento de su hijo mayor. "Se llama Jimena y ha nacido el mismo día que su abuela materna. No me acordaba lo que era y volver a tener esta sensación para los que hemos sido padres hace unos años es absolutamente maravilloso", ha expresado Prat durante la conexión televisiva, certificando el buen estado de salud de la madre y de la recién nacida tras el parto.