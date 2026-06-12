Muere Maribel Fraga, hija de Manuel Fraga, durante una misión solidaria en Madagascar

María Isabel Fraga, conocida en su entorno familiar como Maribel y primogénita del exministro y expresidente gallego Manuel Fraga, ha fallecido a los 78 años mientras participaba en una misión humanitaria en Madagascar. La noticia ha causado una profunda conmoción entre familiares y personas cercanas, que destacan su compromiso con las causas sociales y la ayuda a los más desfavorecidos.

Según señalaron fuentes próximas a la familia al periódico OkDiario, María Isabel se encontraba colaborando en labores de carácter solidario cuando se produjo su fallecimiento. Por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias de la muerte.

Mientras se completan los trámites para la repatriación, su cuerpo permanece en Madagascar, donde está siendo velado por una organización religiosa. La familia ya trabaja en la organización de los actos de despedida, entre los que se prevé la celebración de una misa funeral abierta a quienes deseen rendirle homenaje. Galicia, tierra estrechamente vinculada a los Fraga, podría acoger parte de estos actos conmemorativos.

A diferencia de otros miembros de su familia, María Isabel siempre mantuvo un perfil discreto y alejado del foco mediático. Aunque pertenecía a una de las sagas políticas más conocidas de España, desarrolló su propia trayectoria personal y profesional. Médica de profesión hasta su jubilación, dedicó buena parte de los últimos años de su vida a iniciativas solidarias y proyectos de cooperación destinados a mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables.

Hija mayor de Manuel Fraga y de Carmen Estévez Eguiagaray, formaba parte de una familia integrada por cinco hermanos. De todos ellos, fue su hermana Carmen quien siguió una carrera política de relevancia institucional, llegando a ocupar un escaño en el Parlamento Europeo.

Las personas que la conocieron destacan especialmente su vocación de servicio y su dedicación a los demás. De hecho, durante los últimos meses de vida de Manuel Fraga, fallecido en 2012, fue María Isabel quien asumió gran parte de sus cuidados personales.

Su fallecimiento pone fin a una vida marcada por la discreción, la entrega a los demás y el compromiso con la ayuda humanitaria, una labor que continuaba desarrollando hasta el momento de su muerte.