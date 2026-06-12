Rosalía rompe a llorar en el escenario tras su misterioso parón: "Algo inesperado y doloroso sucedió"

El pasado 4 de junio, la cantante Rosalía se vio en la obligación de suspender de forma repentina sus conciertos programados en Miami y Orlando debido a una "emergencia familiar". A raíz de este imprevisto, la artista regresó de urgencia a España en su avión privado, vestida completamente de negro y acompañada por su hermana Pili. En ese momento, la promotora de sus espectáculos, Live Nation, informó de la situación a través de un comunicado en el que, sin entrar en detalles, aseguró que "las circunstancias no le han dejado otra opción" a pesar de la tristeza que le causaba "decepcionar a sus fans".

Tras pasar una semana en Barcelona sin que trascendiera ninguna información sobre lo sucedido, la intérprete de La perla ha retomado este jueves su gira LUX Tour en el TD Arena de Boston, en Estados Unidos. Muy emocionada sobre el escenario, la artista rompió su silencio y se sinceró ante el público sobre el duro momento personal que está atravesando. Ante un estadio que rompió en aplausos, expresó a corazón abierto: "Es un viaje tan largo, largo para verlos a todos aquí. Qué bendición estar otra vez aquí. Es una sensación tan hermosa poder actuar para ustedes. Gracias por entenderme, por entender. Y que los seres queridos deben ir primero. Y creo que sí... Vivimos... pero cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser duro seguir adelante pero algo me dice que esto merece la pena".

ROSALÍA speaks for the first time about what happened that forced her to postpone three LUX TOUR shows: "It's such a long, long journey to see you all here. It's such a lovely feeling to be able to perform for you. Thank you for being so… Thank you. It's a very… it's a very,… pic.twitter.com/eDEmlo5Lqe — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 12, 2026

Sin poder contener las lágrimas antes de continuar su concierto con normalidad, en el cual deslumbró al estrenar dos espectaculares diseños de Dior, la cantante añadió: "Y estoy aquí compartiendo esto con vosotros y vosotros conmigo. Lo haré con todo el amor que tengo. Tal vez sea un poco corto, pero os lo podéis llevar dentro. Para ser honesta, no sé qué me haría más feliz que eso. Los amo tanto".

Después de esta emotiva parada en Boston, Rosalía continuará con su recorrido por territorio estadounidense hasta el próximo mes de julio. Al margen de las tres fechas que quedan pospuestas en Miami y Orlando, la gira contempla actuaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, San Diego y Oakland. Posteriormente, tras ofrecer un concierto en Toronto, la artista iniciará la etapa latinoamericana de su tour mundial, que incluirá paradas en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, Ciudad de México y San Juan.