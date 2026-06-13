Infidelidades y 'crueles' mensajes: Jota Peleteiro responde a las acusaciones de su exmujer Ajla Etemovic

Dos semanas después de que su exmujer, Ajla Etemovic, rompiera el silencio en el mismo plató, el exfutbolista Jota Peleteiro ha decidido dar un paso al frente y conceder una extensa entrevista en el programa ¡De Viernes!. El deportista ha respondido a las acusaciones de la modelo tras la abrupta ruptura de su historia de amor, un matrimonio del que nació su hijo en común, Malik, poco después de que la pareja se diera el 'sí, quiero'.

El fin de su relación se conoció públicamente el pasado 21 de mayo, confirmándose que ambos habían tomado caminos separados tras casi tres años de convivencia y dos de ellos como marido y mujer. En aquel momento, la modelo compartió una profunda reflexión en sus redes sociales expresando que algunos finales son la mejor forma de libertad y que estaba dejando atrás lo que ya no le hacía bien. Sin embargo, este viernes, 12 de junio, Peleteiro se ha sentado en el espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para ofrecer su propia versión y defenderse de las duras acusaciones de infidelidad y faltas de respeto vertidas por su expareja: "Ciertas cosas sí que sucedieron como ella ha contado, pero las cosas se pueden distorsionar".

Según el relato cronológico que ha ofrecido el exfutbolista, la gran crisis del matrimonio se desencadenó a finales del año 2023. Peleteiro ha desvelado que se mudaron a Holanda para estar más cerca del hijo de ella, un cambio de residencia con el que él no se sentía cómodo. Ha explicado que en Holanda la relación empezó a ir muy mal, provocando que en diciembre pasado se rompiera la relación y ella decidiera irse a Costa Rica de vacaciones.

A partir de esa separación física, y según la perspectiva de Peleteiro, cada uno empezó su propio camino. El deportista optó por marcharse a Dubái en compañía de su hijo Malik. No obstante, la distancia se vio alterada por un trágico suceso familiar, tal y como ha recordado el propio Jota, quien ha explicado que por mala suerte se produjo el fallecimiento del padre de Ajla y él se desplazó hasta Serbia para darle las condolencias en ese momento tan duro.

Los polémicos mensajes

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista ha sido el origen de los polémicos mensajes de texto que la modelo descubrió en su teléfono. Jota ha aclarado que esto fue por medio de un amigo, que le presentó a una persona que estaba en la misma industria que él, pero ha recalcado con insistencia que no ha visto a esa persona en su vida. Aunque no ha ocultado la existencia de dicho intercambio de palabras, ha negado de forma tajante que aquello constituyera una infidelidad real: "Esto fue por medio de un amigo, que me presentó a una persona que estaba en la misma industria que yo, pero no he visto a esa persona en mi vida". Al recordar el instante en que su exmujer interceptó el terminal, ha narrado que cuando ella ve los mensajes, él estaba con su hijo: "Cuando ella ve los mensajes, yo estoy con Malik. En ese momento cogió el móvil. No tuvo una reacción calmada y tampoco me esforcé mucho en dar explicaciones".

A pesar de la frialdad de su reacción inicial, el exfutbolista ha revelado que posteriormente le ha pedido perdón a su expareja. Con intención de restar gravedad al asunto, ha argumentado que los mensajes no fueron tan graves como se decía, pero la relación estaba tan desgastada que ninguno quiso forzar la situación para continuar. Jota ha manifestado que entiende que pueda sentirse dolida, pero se ha reafirmado en que no lo considera una relación extramatrimonial y que ese no es el caso de su ruptura, insistiendo en que la separación venía de mucho antes: "No fueron tan graves como se decía, pero la relación estaba tan desgastada que ninguno quiso forzar. Entiendo que pueda sentirse dolida, pero no lo considero una relación extramatrimonial. Ese no es el caso de nuestra ruptura. Nuestra ruptura vino mucho antes".

Esta versión contrasta de manera directa con el desgarrador testimonio que Ajla Etemovic ofreció hace dos semanas en la misma tribuna. En su intervención, la modelo aseguró que, aunque no le había visto con otra persona, había visto cosas en su teléfono que demostraban que tenía otra relación extramatrimonial. Detalló que eran mensajes crueles sobre su relación y lamentó que, mientras ella estaba intentando salvar la pareja, tuvo que leer textos en los que él decía que quería dejarla, riéndose de ella, planeando divorciarse y manteniendo conversaciones sexuales mientras ella se encontraba en la vivienda cuidando de Malik y brindándole su apoyo: "No le he visto con otra persona pero he visto cosas en su teléfono que demuestran que tenía otra relación extramatrimonial. Eran mensajes terribles sobre nuestra relación. Yo estaba intentando salvar la pareja y he tenido que leer mensajes en los que decía que quería dejarme, riéndose de mí, planeando divorciarse de mí y teniendo conversaciones sexuales mientras yo estaba en casa cuidando de Malik y apoyándole".

La modelo llegó a cuantificar las deslealtades afirmando que, que ella supiera, habían sido dos, explicando que con la primera no flirteaba tanto y por eso lo perdonó y le dio otra oportunidad. Decepcionada con el comportamiento de su entonces marido, Ajla concluyó en su momento que de verdad pensaba que era un buen esposo y "muy bueno al principio": "De verdad, pensaba que era un buen marido. Era muy bueno al principio, pero él tenía muchos problemas y estuve esperando a que mejorara, pero en vez de ir a mejor fue a peor".

Para finalizar su intervención en el plató, Jota Peleteiro no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a las recientes declaraciones de su primera exmujer, Jessica Bueno. La modelo sevillana también se había pronunciado dos semanas atrás en el programa manifestando que no le sorprendía el desenlace de esta nueva historia de amor y apuntando que, aunque no sabía si iban a acabar rompiendo, podía prever que Ajla iba a acabar descubriendo el tipo de persona que es él. Ante estas alusiones directas de la madre de sus dos hijos mayores, el exfutbolista se ha mostrado tajante y visiblemente molesto, zanjando cualquier tipo de comparativa entre sus dos relaciones fallidas al sentenciar firmemente que son dos divorcios que no tienen nada que ver el uno con el otro.