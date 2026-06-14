Boda aristocrática en el centro de Madrid: se casan Amanda Lange y Friedrich von Schönburg, hijo de María Luisa de Prusia

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El novio, hijo del conde Rudi von Schönburg y de la princesa María Luisa de Prusia, llegó a la iglesia de Santa Bárbara—uno de los templos predilectos de la alta sociedad madrileña—. Fiel a la elegancia sin ostentación, Friedrich apostó por un impecable chaqué negro, chaleco cruzado, corbata aguamarina y una clásica rosa blanca en la solapa.María Luisa de Prusia, prima de la reina Sofía y madre del novio, acaparó todas las miradas a su llegada. La aristócrata abandonó la sobriedad imperante con un espectacular conjunto de dos piezas en azul eléctrico, rematado con una sofisticada línea de plumas y un impresionante collar de zafiro y diamantes.